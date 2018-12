Osnabrück. Rohena Geras Liebesdrama "Die Schneiderin der Träume" verweigert sich dem klassischen Kommerzkino Indiens

Es geht um Liebe. Und Schmerz. Und den Kampf um das Glück. Das aber völlig anders als gedacht. Denn obwohl das indische Liebesdrama „Die Schneiderin der Träume“ in Mumbai (früher: Bombay) entstand, also dem Herz der Hindi-Filmindustrie, ist dies doch alles andere als einer der stargespickten „Song and Dance“-Unterhaltungsfilme, die oft mit dem Subkontinent in Verbindung gebracht werden.

„Sir“, so der Originaltitel, ist ein Off-Bollywood-Film, in dessen Mittelpunkt, trotz des indischen, masuilinen Titels, eine junge Frau steht: Ratna (Tillotama Shome).

Einer Heldin, mit der es das Leben bislang nicht gut meinte. Mit nur 19 Jahren wurde sie Witwe. Von ihrer Familie wurde sie daraufhin zum Arbeiten vom Dorf aus in die große Stadt geschickt - auch, um nicht noch einen Esser am Tisch zu haben. Ihre Ausbildung zur Schneiderin stockt, während sie als Dienstmädchen ihren Lebensunterhalt verdient. Wird sie also ihren Traum, eine Modedesignerin zu werden, aufgeben müssen?

Sie arbeitet für Ashwin (Vivek Gomber), dem jungen Sohn eines reichen Bauunternehmers. Gerade hat der jedoch seine eigene Hochzeit platzen lassen.verliebt sich jedoch ausgerechnet in Ratna. Die ist jedoch, wie er selbst, überwältigt von ihren Gefühlen. Und total überfordert. Denn die Liebe zwischen Kasten, Klassen und innerhalb eines Arbeitsverhältnisses berührt gleich mehrere Tabus in der indischen Gesellschaft.

Es gibt also genug Konfliktstoff für ein saftiges Melodram, so könnte man vermuten. Doch weit gefehlt. Der Regisseurin und Drehbuchautorin Rohena Gera gelang vielmehr ein sensibles Frauen-Porträt. Mit einem Thema, welches Gera offenbar sehr beschäftigt. Denn bereits 2013 untersuchte ihr Dokumentarfilm „What‘s Love got to do with it?“ die komplizierte Gemengelage um Liebe und Ehe in ihrer Heimat, und 2009 arbeitete sie an „Straight“ mit, einer Komödie um das in Indien äußerst verschämt behandelte Thema „Homosexualität“. Sie hat also keine Angst vor Kontroversen und konfrontiert ihre Zuschauer mit neue Sichtweisen.

Auch stilistisch ist aus „Sir“ kein Überwältigungs- oder Überrumpelungskino geworden. Das verhalten inszenierte Gesellschaftsporträt bleibt bis zum offenen, gleichwohl überraschenden Ende, hart an der Realität Und glücklicherweise verweigert sich hier der Film simplen Glücksversprechen oder flüchtet sich nicht in ein feministisches Wohlfühl-Aschenputtel-Märchen. Was bleibt ein also subtil-komlexer Film, der zum Nachdenken anregt. Und das nicht nur in Indien.