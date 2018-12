Modell für die Zukunft

Osnabrück. Leicht ist es sicher nicht für eine alte Industriestadt im Wandel wie Wuppertal, sich für ein Großprojekt wie das rund 60 Millionen schwere Pina-Bausch-Zentrum zu entscheiden. Das gibt auch anderen Kommunen die Hoffnung, dass gewachsene Kultureinrichtungen nicht auf einmal anderen Bedürfnissen weichen müssen.

Zugegeben, ein Tanztheater wie das von Pina Bausch hat nicht jede Stadt aufzuweisen. Gottlob ist die revolutionäre Handschrift der Ausnahme-Choreografin im In- und Ausland nach wie vor äußerst beliebt und gefragt. Als Exportartikel werden die Produktionen auch weiterhin punkten können.

Außerdem wird im neuen Bausch-Zentrum an neue Formen der Bürgerbeteiligung gedacht. Auch so kann ein großes Erbe der Musealisierung entrissen und in die Zukunft geführt werden, Wenn Bürger ihre Vorstellungen von Kunst einbringen können, ohne das Erbe bis zur Unkenntlichkeit zu verwässern, wird das Zentrum vermutlich Modell stehen für eine künftige Kunst- und Kulturarbeit.

Vielversprechendes ist also in Sicht, vorausgesetzt, der (Rechts-)Streit mit der Tanztheater-Intendantin Adolphe Binder lähmt nicht die Kreativität. Es beruhigt auch, dass der Bund sich so deutlich an den Kosten beteiligt. Nationale Verantwortung muss gerecht geteilt werden.