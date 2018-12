Berlin. Ein halbes Jahrhundert nach dem Original kommt „Mary Poppins‘ Rückkehr“ ins Kino. Für wen lohnt sich die Fortsetzung mit Emily Blunt?

„Mary Poppins“ wurde 1964 zum klassischen Filmmusical. Mit einem Abstand von 54 Jahren kommt nun die Fortsetzung in die Kinos. Starttermin ist der 20. Dezember. (Fakten zum Film: Wie viele Oscars holte Mary Poppins 1964?)



Wer ist Mary Poppins?

Zum ersten Mal schwebte Mary Poppins 1964 auf die Leinwand: Das magische Kindermädchen segelte am Regenschirm vom Himmel, stellte sich gewissermaßen selbst bei der Familie Banks ein und verteidigte hier den Spieltrieb der Kinder Jane und Michael gegen das Zweckdenken ihrer Zeit. (Der Film spielt 1910.) Nach außen strenge Verkörperung von Anstand und Sitte war Mary zugleich eine Türöffnerin ins Reich der Fantasie – in dem Walt Disney die Schauspieler mit Zeichentrickfiguren tanzen ließ.

Das Musical für die ganze Familie wurde ein Erfolg. Bei den Oscars erhielt Disney für den Film seine einzige Best-Picture-Nominierung. Julie Andrews startete in der Titelrolle eine Weltkarriere, und Songs wie „Chim Chim Cher-ee“ oder „Supercalifragilisticexpialigetisch“ wurden zu Gassenhauern. Das Amerikanische Filminstitut führt „Mary Poppins“ inzwischen auf Rang 6 der besten Musicals aller Zeiten. Nur eine mochte den Film nicht: P. L. Travers, die Autorin der zugrundeliegenden Kinderbücher. Wenn die Fortsetzung ein halbes Jahrhundert auf sich warten ließ, lag es an ihr. Disneys Wunsch nach einem Teil 2 lehnte sie schon kurz nach der Erstaufführung ab; in den 80ern biss sich der damalige Disney-Chef Jeffrey Katzenberg an Travers die Zähne aus.

Wovon erzählt „Mary Poppins‘ Rückkehr“?

Sein Konzept soll schon damals dasselbe gewesen sein, das Rob Marshall („Chicago“, 2002) jetzt umgesetzt hat: Die Zeit ist bis zur Wirtschaftskrise der 30er Jahre vorgerückt. Jane und Michael wohnen immer noch in der Londoner Cherry Tree Lane, sind aber erwachsen und erziehen – Michael ist Witwer – gemeinsam drei Kinder. Und auch wenn die beiden von Ben Whishaw und Emily Mortimer gespielt werden – zwei Stars, denen das Gefühl aus den Augen funkelt –, haben die Geschwister über ihren Geldsorgen doch das Träumen verlernt. Die Erinnerung an Mary Poppins halten sie für Hirngespinste. Grund genug für die Nanny, die ganze Familie noch einmal zu besuchen.

Tatsächlich erzählt „Mary Poppins‘ Rückkehr“ den Klassiker dann im Großen und Ganzen noch einmal: Mal treten die Helden in das zweidimensionale Bild einer Porzellanmalerei ein, mal erleben sie eine verzauberte Teatime. Sie tanzen mit denselben Pinguinen wie im Original, und im Nachbarhaus feuert immer noch der schon damals uralte Admiral zur vollen Stunde das Kanonenrohr ab. In der Stoffentwicklung ist das Musical nah am Remake, in der Inszenierung verzichtet es konsequent auf die für Neuaufgüsse sonst typischen Anpassungen an den Zeitgeschmack. Was immer Zehnjährige sich heute von einem Disney-Film erwarten – Mary Poppins löst es nicht ein.

Dem Kindermädchen geht’s um die Eltern

Der Nanny geht es diesmal schließlich weniger um die Kinder als um die erwachsenen Geschwister Jane und Michael. Dasselbe gilt für Rob Marshall, der sich an Zuschauer richtet, die den Klassiker auswendig mitsingen. Die nostalgische Wiederbelebung gelingt, und das zuallererst, weil „Mary Poppins‘ Rückkehr“ von echter Liebe für das Original geprägt ist. Emily Blunt ist in ihrer sinnlichen und zugleich würdigen Erscheinung eine tolle Nachfolgerin von Julie Andrews. Sie singt sogar schön. Marc Shaimans Songs zitieren die Musik der Sherman Brothers nicht nur, sondern sind auch vom selben Geist getragen. Und Lin-Manuel Miranda spielt als Marys Freund Bert vielleicht sogar ein bisschen eleganter als Dick Van Dyke, der im Original ziemlich drauflos donnert. (Im neuen Film kehrt der 93-Jährige für einen Gastauftritt zurück. Eine Geste, auf die Julie Andrews verzichtet– um ihre Stimme stattdessen einem Monster im zeitgleich anlaufenden „Aquaman“ zu leihen.)

Handgemalte Animationen

Die Durchschlagskraft von damals werden die Fortsetzung und ihre Songs trotz allem kaum entfalten. Gerade weil Marshall die Vorlage so gekonnt imitiert, erzielt er ein halbes Jahrhundert danach eine völlig andere Wirkung: Der Mix aus Real- und Trickfilm beispielsweise hat die Filmtechnik 1964 ausgereizt; heute wird Marshall zum Archäologen, wenn er die handgemalten Animation wiederentdeckt. Selbst das Genre des Filmmusicals ist– auch nach „La La Land“ – ein Exot auf der Leinwand. „Mary Poppins’s Rückkehr“ wird also sicher kein Meilenstein des Kinos – aber dafür eine schöne Hommage, die man sich am besten im Doppelpack mit dem Original anguckt. Mittlerweile dürften es nicht wenige zum ersten Mal sehen.

„Mary Poppins‘ Rückkehr“. USA 2018. R: Rob Marshall. D: Emily Blunt, Ben Whishaw, Emily Mortimer, Colin Firth, Meryl Streep, Dick Van Dyke. 131 Minuten, keine Altersbeschränkung.