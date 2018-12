Berlin. Was taugt „Aquaman“? Im sechsten Film des DC-Universums erzählt James Wan den Gründungsmythos eines neuen Helden.

Nach dem Erfolg von „Wonder Woman“ kommt das nächste DC-Solo-Abenteuer ins Kino. Am 20. Dezember startet „Aquaman“.

Wer ist „Aquaman“?



In den Comic-Filmen „Batman v Superman: Dawn of Justice“ (2016) und „Justice League“ (2017) hatte Aquaman schon kurze Auftritte. Das erste Solo-Abenteuer liefert seine Entstehungsgeschichte nach, und das gründlich: Der Film holt den Meereskönig sprichwörtlich im Mutterleib ab und zeigt ihn nicht nur als ausgewachsenen Oben-ohne-Helden, sondern – mit immer neuen Kinderdarstellern – auch als Aqua-Baby, Aqua-Boy und Aqua-Teen.

Das Familienalbum hat dabei tiefschwarze Seiten: Arthur Curry alias Aquaman ist das Resultat einer nicht standesgemäßen Ehe von Mensch und Meerjungfrau. Seine Mutter, einst Königin von Atlantis, wurde für die Mesalliance mit einem Leuchtturmwärter zum Tode verurteilt; er selbst hat auf den Thron verzichtet. Stattdessen übernahm sein reinblütiger Halbbruder die Macht. Als der zum Angriff auf das Land bläst, stellt Aquaman sich ihm entgegen –als geborener Mittler zwischen den Welten.

Erst schön sein, dann kämpfen: Jason Momoa

Zu den Erkennungszeichen von Aquaman gehört neben Dreizack und Surfer-Frisur die Kunstpause vor dem Gefecht: Immer wieder springt er erstmal in eine kniende Heldenpose, die Faust dekorativ aufgestützt, den von Muskeln schweren Körper tief gebeugt. Fast wirkt es, als würde Aquaman lieber nur schön aussehen anstatt zu kämpfen. Und ganz falsch ist das vielleicht weder für den Helden, den seine Weggefährten zum Jagen tragen müssen, noch für den Darsteller selbst: Jason Momoa hat seine Karriere schließlich als Model begonnen.

Sprechblasen, die nicht blubbern

Irgendwie erzählt „Aquaman“ auch von der Überflutung von Atlantis, einer „Indiana Jones“-artigen Schatzsuche und von der Macht eines mythischen Dreizacks. Dazu braucht es Dialoge; und mit ihnen stellt sich die nur scheinbar banale Frage: Wie redet man überhaupt unter Wasser? Der Regisseur James Wan entscheidet sich für eine kühne Setzung – und lässt die Figuren einfach genauso sprechen wie an Land. Was im Comic nicht weiter auffällt, wirkt im Film intuitiv sehr merkwürdig: Einerseits wogt Aquamans Mähne in der Strömung, andererseits spricht er, ohne zu blubbern.

Die widersprüchlichen Signale verwirren das Hirn bis zuletzt, aber immerhin: Es passt zu einem visuellen Konzept, das man als psychedelisch beschreiben darf. Die Ozeanbewohner nennen die Menschenwelt nur „die Oberfläche“, sich selbst ordnen sie der Tiefe zu. Das klingt nicht nur nach einer räumlichen Kategorie, sondern auch nach einer metaphysischen. Und das Set-Design bestärkt diesen unangenehmen Eindruck – zu Wasser mit rasenden Trips durch Neon-leuchtende Traumlandschaften, zu Lande mit gleißendem Gegenlicht, in dem alles aussieht wie die Paradiesfantasie einer Erweckungsreligion.

„Star Wars“ unter Wasser

Der esoterische Touch beißt sich mit einem Humor, in dem das verfilmte DC-Comic dem konkurrierenden Marvel-Universum nacheifert. Der kernige Aquaman beginnt Prügeleien grundsätzlich mit einem verbündlerischen Augenaufschlag; seine Gegner sind mitunter nah an der Parodie. Die Plastikuniformen der atlantischen Armee wirken wie ein nasses Plagiat der „Star Wars“-Armeen; wenn Black Manta Laserstrahlen aus riesigen Insektenaugen abfeuert, erinnert er ein bisschen an das Gummi-Grauen der Godzilla-Filme.

Kriegt Nicole Kidman die Goldene Himbeere?

Mittendrin stolpern Stars herum, mit denen die Regie nichts anzufangen weiß. Willem Dafoe hat in der Rolle von Aquamans Mentor schlichtweg nichts zu tun. Dolph Lundgren macht vermutlich nur mit, weil er sich einmal den Bart orange tönen wollte. Beides ist immer noch besser als der Part von Nicole Kidman, die als Aqua-Mutter zwischen Cultur-Clash-Gags und tragischer Liebe trudelt: Mal nascht sie als ortsfremde Meerjungfrau Zierfische aus einem Aquarium, mal schwebt sie in pathetischer Zeitlupe ihrem Leuchtturmwärter entgegen. Die Goldene Himbeere für die schlechteste Nebendarstellerin hat in diesem Jahr eine hochrangige Favoritin.

„Aquaman“. USA 2018. R: James Wan. D: Jason Momoa, Aber Heard, Patrick Wilson, Nicole Kidman, Willem Dafoe, Dolph Lundgren. 143 Minuten. FSK ab 12 Jahren.