Osnabrück. Die längste Nacht des Jahres wird wieder mit Kinofreuden erhellt: Auch dieses Jahr findet der "Kurzfilmtag" statt.

Sieht so die Zukunft von Weihnachten aus? Statt schwerer Stiefel trägt der Nikolaus Flip-Flops, sein Haus am Nordpol wird zur Surfbrettstation am Sandstrand und die Rentiere tragen Sonnenbrillen! So zumindest könnte, wenn es nach dem Trickfilmer Bill Plymton geht. der global erwärmte Winter der Zukunft aussehen. In seinem Animationsfilm „No Snow for Christmas“ bietet er einen bitterbösen satirischen Blick auf ein drängendes Problem. Sein Film ist jedoch nur ein Teil des diesjährigen „Kurzfilmtags“ am Freitag um 22.30 Uhr im Hasetor-Kino.

Ansonsten werden sich dort unter anderem noch geföhnte Meerschweinchen, Tiger im Weltall oder ein Paar auf der Leinwand tummeln, das von einem aus dem heiteren Himmel fallenden Mann aufgeschreckt wird. Stets unter einer Viertelstunde lang, kommen die Handlungen dabei stets kurz und knackig daher.

Entstanden ist die Idee, den kürzesten Tag des Jahres mit einem Kurzfilmprogramm zu feiern, 2011 in Frankreich. Dort ist „Le jour le plus court“ längst ein fester Termin im Kalender von Kinofreunden. 2012 wurde das Konzept in Deutschland adaptiert.Dabei hat die bundesweit stattfindende Aktion auch 2018 prominente Botschafter, etwa Doris Dörrie oder die Band "Blond". Seit einigen Jahren kuratiert das European Media Art Festival (EMAF) die Veranstaltung mit Erfolg in Osnabrück.

Alfred Rotert, für das Programm in der Hasestadt verantwortlich, präsentiert am Freitag zehn Filme, die jeweils zwischen drei und 14 Minuten lang sind, und aus Ländern wie Mexiko, den Niederlanden, Frankreich oder Tschechien stammen: „Darunter sind viele Animationsfilme und Komödien. Aber auch Melancholisches und Rührendes, Unterhaltung bieten sie alle, trotz ihrer breiten thematischen und erzählerischen Spannweite“, beschreibt Rotert das Motto des Abends Und weiter: „Dieses Jahr zeigen wir unter dem Titel 'Golden Shorts' eine Auswahl aktueller Filme vom 34. Berliner ‚Interfilm Kurzfilmfestivals‘."

Gleichzeitig wird dabei auch Filmkultur hochgehalten. Schließlich waren Kurzfilme früher fester Bestandteil von Kinoprogrammen, Leider, ist diese Tradition (außer in der Lagerhalle oder auf Festivals) in Osnabrück leider weitgehend verschwunden. Dabei erlaubt doch gerade die kleine Form Fingerübungen von später oft groß herausgestellten Talenten.

Was bleibt, ist also eine filmische Wundertüte: Bunt, und schrill, aber auch leise und melancholisch. Ein schöner cineastischer Absacker nach dem Weihnachtsmarkt ein paar Meter weiter.