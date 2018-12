Warum Karlsruhe die Kunst nicht geschenkt haben möchte

Osnabrück. Es könnte so schön sein, ist es aber nicht. Karlsruhe könnte Kunst von Markus Lüpertz haben. Sponsoren wollen zahlen. Trotzdem tobt der Streit. Dafür gibt es gute Gründe.

Kunst gegen Kritik, Majolika gegen Medien und Markus Lüpertz mal wieder gegen den Rest der Welt: Karlsruhe hat einen saftigen Kunststreit und es fragt sich, ob es dabei wirklich nur um die Kunst oder nicht eigentlich um Karlsruhe geht. Die Stadt wird sich einfach nicht einig über die sieben Tage der Genesis, die Markus Lüpertz in der U-Bahn platzieren möchte. Natürlich gehört der Streit zur Kunst. Die meisten ihrer Klassiker wurden in Kontroversen geboren. Dieses Mal nervt die Debatte aber einfach nur.





Dabei hilft nicht weiter, was auf den ersten Blick alle Probleme löst. Sponsoren wollen die Kosten des teuren Kunstprojektes komplett übernehmen. Das Geld ist aber nicht Kern des Problems. Die Karlsruher erkennen sich in dem Projekt einfach nicht wieder. Sie hadern zu Recht mit einer Kunst, deren klotziger Gestus aus einer anderen Zeit zu stammen scheint. Und damit, dass Markus Lüpertz von seinem längst überlebt wirkenden Geniekult einfach nicht lassen kann. Der selbst ernannte Malerfürst inszeniert sich wieder in seiner liebsten Pose - als unverstandener Ausnahmekönner. Das wirkt inzwischen einfach nur noch überholt, weil Kunst heute einfach anders funktioniert.





Gerade zu Karlsruhe passt das nicht. Denn die Stadt erkennt sich heute eher in Forschung und Medienkunst wieder. Royale Gönnergesten wirken in diesem Kontext deplatziert. Karlsruhe lebt eine Modernität, in der die sieben Tafeln der Genesis seltsam quer stehen würden, erst recht dann, wenn Markus Lüpertz ihnen seinen klotzigen Stempel aufgedrückt hat. Warum lässt man von dem ungeliebten Projekt dann nicht einfach ab?