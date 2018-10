Rechts gewinnt – leider

Osnabrück. Die Behörden in Dessau verhindern ein Konzert von Feine Sahne Fischfilet im Bauhaus. Das ist kein gutes Zeichen. Ein Kommentar.

Was für eine steile These: Punk aus dem linken Spektrum passe nicht ins Bauhaus in Dessau, sagt Kulturminister Rainer Robra. „Nicht besonders überzeugend“ findet der CDU-Mann aus Sachsen-Anhalt die Idee, bleibt aber die Begründung leider schuldig. Die Wucht der Musik kann es nicht sein, denn die Rapper Alligatoah, Casper und Cro oder die Deutschrocker Kettcar hat das Bauhaus offenbar auch unbeschadet überstanden.

Nun hat Feine Sahne Fischfilet eine Botschaft. Die Band aus Rostock steht links, weit links, und damit argumentiert die Bauhaus-Leitung: Keine Plattform für politisch extreme Positionen, heißt es, egal, ob von links oder rechts. Gegen diese Haltung ist nichts zu sagen – aber steht das ZDF im Verdacht, einer ehrwürdigen Institution linke Zecken unterzujubeln? Bisher war die Sendeanstalt zumindest nicht dafür bekannt.

Gewinner in diesem hässlichen Spiel sind die rechten Populisten. Denn statt eine Kulturveranstaltung mit allen Mitteln des Rechtsstaats zu sichern, lassen die Behörden und die Politik in Sachsen-Anhalt es zu, dass sich eine rechte Minderheit mit ihrem destruktiven Protest durchsetzt. Das ist das eigentlich Beschämende.