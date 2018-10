Osnabrück. Von Island bis nach Rumänien: Die Reihe "Focus on Europe" präsentiert den "alten Kontinent" mit neuen, frischen Filmen.

Was verbindet Europa? Sind es die oft beschworenen „gemeinsame Werte“? Oder seine Verschiedenartigkeit? Wer einen Blick in die heutigen fünf Beitrage der „Focus on Europe“-Sektion des FilmFestes wirft, wird wohl letzteres annehmen. Auch filmisch. Ob es in der isländischen Satire „Under the Tree“ (20 Uhr im Hasetor) um ein paar Wohlstandsbürger geht, die um die Beschneidung eines Baums streiten, ob in der Dokumentation „The Harvest“ indische Erntehelfer in Italien beim Spagat zwischen Tradition und Ausbeutung beobachtet wird (Haus der Jugend, 15 Uhr) oder ob im türkischen Drama „Sibel“ die 25-jährige, stumme Titelheldin Tabus bricht (heute 17.30 Uhr im Hasetor) – der Kontinent steckt voller Überraschungen. Oder schockiert. Wie in der ungarischen Dokumentation „Eine gefangene Frau“, in der die Regisseurin Bernadett Tuzla-Ritter das Martyrium einer Haussklavin zeigt.

Spannendes bietet auch der deutsche Regisseur Fabian Daub. Er richtet nach „Rosia Montana“ (2013 auf dem FilmFest) in „Transilvania mea“ erneut seinen Fokus auf Rumänien (17:30 Uhr; Cinema-Arthouse). So dokumentiert er unter anderem Roma, die auf und von einer Müllkippe leben, aber auch Wirtschaftsgewinnler . Der Regisseur selbst ist fasziniert von den Menschen vor Ort, „ihrem Temperament, ihrer Lebensfreude und ihrer Mentalität“. Aber merkt auch an: „Hier kulminieren soziale Probleme vor dem Hintergrund wirtschaftlicher Entwicklungen, die sich auf viele Länder weltweit übertragen lassen.“

So führe der Rohstoffhunger zu „unabsehbaren Folgen für die Mensch und Umwelt in der Region.“ Dennoch: „In den letzten Jahren bemerke ich aber einen leisen Aufschwung des Tourismus gerade in Rumänien. Viele Urlauber interessieren sich für die noch wilden Landschaften der Karpaten und des Donaudeltas.“

In Fabian Daub, der seinen Film auf dem FilmFest auch persönlich vorstellen wird, findet die Region jedenfalls einen starken Fürsprecher.

Weitere Informationen unter: https://filmfest-osnabrueck.de/programm-2018-portfolio/