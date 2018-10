Frankfurt am Main. Bücher müssen von Leben erzählen, die gewohnte Muster verlassen. Jo Lendle, Chef von Deutschlands wichtigstem Belletristik-Verlag Hanser setzt auf Neugier und erklärt, warum Literatur wichtig ist.

Wie war Ihr Höhentraining für die Buchmesse? Auf Facebook hatten Sie ja ein Selfie aus Tirol gepostet.

Es war schön. Wir haben gerade einen Gastschüler bei uns zu Hause, dem wir die Berge zeigen wollten. Und es war gut, noch einmal kurz Abstand zu gewinnen. Man ist ja auch schon vor der Buchmesse mitten im Trubel. Im Gegensatz zur Londoner Buchmesse, bei der es nur um Vertragsabschlüsse geht, ist Frankfurt für uns eine vielgesichtige Messe. Wir haben viele Autoren da, wir treffen Kritiker, die Buchhändler und wir verhandeln Verträge, wenngleich die großen Abschlüsse schon im Vorfeld der Messe abgewickelt werden. Ich war nur einen Tag in den Bergen, mitten in einem unverhofften Wintereinbruch und unser armer Gastschüler rutschte auf seinen Turnschuhen durch den Schnee. Hier weiterlesen: Im Gewimmel der Geschichten - ein Gang über die Frankfurter Buchmesse.

Ein Sabbatical war es also nicht?

Nein. Im Sommer habe ich mir einen Traum erfüllt und wandernd die Alpen überquert. Wir haben ja einen Beruf, in dem man immer wieder versinkt. Es war mir in den Alpen lieb, einmal diesen weiten Blick zu haben. Dieser weite Blick fehlt unserer Branche zuweilen. Man denkt doch immer an das nächste Manuskript, die nächste Saison.

Es gibt ja große Entwicklungen, die den Blick ins Weite zwingen. Die Studie zum Leseverhalten, die einen Rückgang der Buchkäufe ausweist, bestimmt die Debatte der Buchbranche. Im Hintergrund läuft die Digitalisierung als großer Veränderungsprozess mit. Sehen Sie das alles mit Sorge?

Ich habe die Buchbranche nie als einen Hort der Sicherheit kennengelernt, die uns jetzt gestohlen wird. Sie ist in beständigem Umbruch, das goldene Zeitalter der Beständigkeit ist lange vorbei – falls es das überhaupt je gab. Wir haben keine Sicherheit und wir haben die Aufgabe, auf Veränderungen zu reagieren. Die Veränderungen geschehen jetzt halt sehr schnell. Aber wir können ja unser System nicht einfach konservieren, wenn sich die Umwelt um uns herum so rapide verändert. Das wäre vermessen. Wir tun gut daran, die Entwicklungen anzuschauen, auch in dem Wissen, das vieles davon auf unser Geschäft gar nicht direkt einwirken wird. Im Augenblick sehen wir, dass das E-Book komplett stagniert. Möglicherweise gibt es eine Gegenbewegung zum Digitalen. Es gibt eine Sehnsucht nach dem Buch als ruhigem Ort. Im Augenblick ist es viel leichter, ein schön ausgestattetes Buch zu machen und damit Aufmerksamkeit zu erregen, als mit digitalen Experimenten. Hier weiterlesen: Thema Menschenrechte - Frankfurter Buchmesse startet.

Anzeige Anzeige

Das Lesen ist ein stiller Akt. Dennoch verlegt sich die Buchbranche darauf, aus dem Lesen und der Literatur ein Ereignis zu machen. Hilft das dem Lesen und dem Buch?

Das Phänomen verweist auf die mündlichen Traditionen der Literatur. Schriftliche Überlieferung basiert ja auf mündlichen Weitergaben. Diese Situation ist jetzt wieder sichtbarer und lauter. Parallel zur Musikbranche erleben wir auch in der Literatur einen Aufstieg der Live Acts. Die werden in der Musikwelt auch ökonomisch immer wichtiger. Die Auftritte von Autoren stiften Erlebnisse von Gleichzeitigkeit. Das Buch liest man allein und ist damit nur diffus in einem allgemeinen Erleben, vielleicht, weil man gerade das Buch der Saison liest. Auf einer Lesung teilt man unmittelbar ein gemeinsames Erlebnis. Jeder Autor soll selbst entscheiden, ob er daran teilhaben will. Es gibt Autoren, die darauf bestehen, dass ihr Beruf still ist. Die sagen: Ich schreibe gute Bücher, das genügt. Nicht jeder ist eine Rampensau. In der Vermittlung von Büchern gibt es derzeit einfach ein großes Interesse an Charismatikern. Michael Köhlmeier und David Grossman können vor großem Publikum so unmittelbar erzählen und Gedanken entwickeln, dass es knistert. Wenn ich das erlebe, dann weiß ich, dass der Moment zählt. An und für sich aber lese ich selbst am Ende dann doch lieber selbst, weil ich mir dabei mein eigenes Verhältnis zum Text entwickeln kann, mit der Zeit zum Überdenken, Zurückblättern, Nachlesen. In Skandinavien gibt es gerade einen überaus mächtigen Trend, Hörbücher zu streamen. Das bestimmt dort schon einen großen Teil der Rezeption - zwischen Liveereignis und schriftlicher Lektüre.

Was macht für Sie das Buch unverzichtbar?

Das Buch kann Wellen in Gang setzen und Menschen miteinander verbinden. Aus der Vielzahl der Lektüren entsteht Bewegung. Das Buch wirkt anders auf das öffentliche Gespräch ein. Die Digitalisierung favorisiert Kleinstinformationen und Zuspitzungen. Im Netz bekommt man Rückmeldungen vor allem, wenn man provoziert und ins Extrem geht. Ich schätze ja viele der neuen Kommunikationsformen, aber wir stellen fest, dass die Summe dieser Veränderungen die gesellschaftliche Mitte schwächt. Ein Buch zwingt dazu, komplexer wahrzunehmen und Graubereiche des Lebens zuzulassen. Das differenzierte Argumentieren wird nicht mehr ausreichend geschätzt. Es gibt eine neue, willkommene Politisierung der jungen Generation. Aber ich bin oft überrascht, wie harsch sie nach den Mustern von Schwarz und Weiß unterscheidet. Hier weiterlesen: Frankfurter Buchmesse diskutiert über Freiheit.

Das Thema der Freiheit bestimmt das Gespräch auf dieser Buchmesse. Wir erfahren zum Beispiel, dass Autoren immer stärker unter Druck geraten. Was kann die Buchbranche da machen?

Das kümmert uns auch international sehr stark. Wir beobachten genau, wie in vielen Ländern, nicht nur in Saudi Arabien und der Türkei, Rückschritte bei der Meinungsfreiheit zu verzeichnen sind. Uns erschreckt, wie offen und unmaskiert Einschränkungen der Meinungs- und Pressefreiheit stattfinden. Auch hierzulande müssen wir schauen, dass Freiheiten nicht in Frage gestellt werden. Wer „Lügenpresse“ ruft, weil ihm die Verhältnisse nicht passen, greift die Fundamente unseres Zusammenlebens an. In den USA sieht man gerade deutlich, wie leicht demokratische Standards durch bloße Rhetorik in Frage gestellt werden können. Buch- wie Zeitungsverlagen kommt in solchen Momenten die Aufgabe zu, diese Errungenschaften zu schützen.

Sie schauen sehr bewusst auf jedes Buch, das Sie neu verlegen. Wie muss ein Buch sein, dass es Sie reizt und zur Veröffentlichung anregt?

Das klingt wie die Frage nach dem Lieblingsbuch. Ich habe viele, ganz unterschiedliche Lieblingsbücher. Verlage und Verleger sind in dieser Frage erstaunlich polygam. Mich elektrisieren Bücher, die Geschichten aus unserer Gegenwart erzählen, für die wir noch keine abgeschlossenen Theorien haben. Es kommt darauf an, Themen erzählerisch so umzusetzen, dass sich an ihnen etwas von unserer Zeit zeigt. Ein gutes Beispiel dafür ist der Erfolg der Bücher von Didier Eribon in Deutschland. Fatma Aydemirs Roman „Ellbogen“ gehört für mich in diese Kategorie, ein Buch, das von einer jungen deutsch-türkischen Frau erzählt, oder das Buch „Ohrfeige“ von Abbas Khider, das von einem Flüchtling berichtet, der nach Deutschland kommt und völlig verloren ist. Wir haben in den vergangenen Jahren beeindruckende neue Stimmen aus Amerika gefunden. Junge Autoren beschreiben die Brüche der Kulturen. Uns interessieren die Leben, die nicht mehr einsträngig verlaufen. Das prägt unsere Gegenwart. Viele hadern damit, die Veränderungen sind aber eine Tatsache. Wir werden keine scheinbaren nationalen Einheiten mehr haben. Das mag ein Heimatminister beschwören, wie er will, aber das bekommen wir nicht mehr zurück, falls es so etwas überhaupt je gab. Hier weiterlesen: Afrikas Literatur mit einem neuen Aufbruch.

Erwarten Sie, dass Migranten auch einen enormen Schwung neuer Geschichten mitbringen?

Auf jeden Fall. Wenn man sich vor Augen führt, wie wir vor 20 Jahren mit den Flüchtlingen vom Balkan umgegangen sind, dann zeigt sich die Veränderung. Im ersten Moment haben wir sie einfach als Opfer gesehen, als Hilfsbedürftige. Dann haben wir festgestellt, dass diese Menschen hier angekommen sind, andere Erzähltraditionen und eigenständige Lebenserfahrungen mitgebracht haben. Autoren wie Saša Stanišić haben die deutsche Literatur in den letzten Jahren wesentlich bereichert.

Ist die deutsche Literatur damit im internationalen Vergleich wertvoller geworden?

Absolut. Internationale Verlegerkollegen schauen inzwischen deutlich interessierter nach Deutschland. Sie haben den Eindruck, dass sich die deutsche Literatur in den letzten ein, zwei Jahrzehnten geöffnet hat. Es gibt jetzt andere Impulse und unvorhersehbarere Geschichten in der deutschen Literatur. Das interessiert die Verlage und das Publikum.

Spielt dabei auch die Frage von Ost- und Westdeutschland und damit der Blick auf kulturelle Fremdheiten hierzulande eine Rolle?

Ja, unbedingt. Es ist unabdingbar, Erfahrungen ostdeutschen Lebens in Romanen sichtbar zu machen. Die Geschichtsschreibung der Literaten ist langsam, aber sie ist für das Selbstverständnis der Menschen und unser Zusammenleben eminent wichtig, auch weil sie eigene Sichtweisen und Verletzungen sichtbar macht. Lukas Rietzschels eben erschienener erster Roman „Mit der Faust in die Welt schlagen“ ist dafür ein gelungenes Beispiel. Hier weiterlesen: Büchermuschel oder Literatur-Ufo? Buchmesse präsentiert den Frankfurt Pavilion.

Wie wirkt das auf Ihre Programmgestaltung ein?

Ein Programm entsteht aus Wünschen und Neugier auf Themen und Fragestellungen. Manches kann man selbst anstoßen, gerade im Sachbuch. Ebenso entsteht ein Programm aber auch im Abwägen angebotener Manuskripte und in der Komposition dieser Möglichkeiten. In dem Moment, in dem ich mich in ein Manuskript verliebe, ist es nicht Teil eines großen Konzeptes, dessen Positionen ausgefüllt werden müssen. Mir kommt es auf Bücher an, die grundsätzliche Fragen glaubhaft anschaulich machen.

Nach wie vielen Seiten verlieben Sie sich in ein Manuskript?

Da gibt es durchaus Liebe auf den ersten Blick. Manchmal nimmt man einen Bissen und weiß sofort, dass das gut schmeckt. Man merkt schnell, ob man dem Text vertrauen kann. Ich bin begeistert, wenn ich merke, dass ein Autor eine Sprache gefunden hat, von der man sich gern an die Hand nehmen lässt.