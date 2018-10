Osnabrück. An diesem Wochenende feiert die Arena-Show "Toruk – Der erste Flug" des Cirque du Soleil Deutschlandpremiere in Oberhausen. Außerdem stellt Frank Schätzing sein neues Buch in Münster vor, Jan Josef Liefers singt im Gerry-Weber-Stadion, ein Känguru hüpft auf die Bühne des Staatstheaters Hannover und in Hamburg gastieren fünf Komiker im Quatsch Comedy Club.

Avatar-Zirkus in Oberhausen

Inspiriert vom Kinofilm „Avatar“ von James Cameron, hat der Cirque du Soleil die eine Vorgeschichte unter dem Titel „Toruk – Der erste Flug“ als Arena-Show. Die fesselnde Fusion von Akrobatik, Projektionen, Puppenspiel und Bühnendramaturgie spielt in einer Zeit, jahrtausende bevor die Menschen die Fantasieplanten Pandora betreten. Ein Erzähler des Na`vi-Volkes berichtet von einer drohenden Naturkatastrophe, die den heiligen Baum der Seelen bedroht. Zwei wagemutige Jungen machen sich auf die Suche nach dem fliegenden Fabel-Raubtier Toruk, das in den schwebenden Bergen lebt. Denn der Sage nach können der Lebensbaum und die Na`vi nur mit Hilfe dieses Fabelwesens gerettet werden. Premiere in Oberhausen ist bereits am Mittwoch, 17. Oktober, um 20 Uhr. Donnerstag und Freitag gibt es je eine weitere Vorführung. Am Samstag und Sonntag jeweils zwei. Tickets gibt es auf eventim.de (Weiterlesen: Akrobat von Cirque du Soleil stürzt in den Tod)





Frank Schätzing liest in Münster

In einer multimedialen Inszenierung mit Live-Musik und Videos stellt Frank Schätzing seinen neuen Thriller „Die Tyrannei des Schmetterlings“ vor. Er wagt sich das brisante Thema „Künstliche Intelligenz“. Das Buch handelt von Sheriff Luther in der verschlafenen Goldgräberregion Sierra in Kaliforniens Bergwelt. Dieser hat mit Kleindelikten, illegalem Drogenanbau und steter Personalknappheit zu kämpfen. Doch der tot einer jungen Frau ändert alles. Unfall oder Mord? Die Ermittlungen führen Luther zu einer Forschungsanlage, einsam gelegen im Hochgebirge und betrieben von der mächtigen Nordvisk Inc., einem Hightech-Konzern des zweihundert Meilen entfernten Silicon Valley. Zusammen mit Deputy Sheriff Ruth Underwood gerät Luther bei den Ermittlungen in den Sog aberwitziger Ereignisse und beginnt schon bald an seinem Verstand zu zweifeln. Frank Schätzing wagt sich mit seinem neuen Buch an eines der brisantesten Themen unserer Zeit: „Künstliche Intelligenz“. Die Lesung findet statt am Samstag, 20. Oktober, um 20 Uhr im Stadttheater Münster. Tickets: eventim.de





Jan Josef Liefers & Band in Halle Westfalen

Jan Josef Liefers und seine Band Radio Doria legen nach. Nach ausverkauften Konzerten während der Frühjahrs-Tournee 2018 tourt die Band nun auch im Oktober durchs Land. Am Sonntag, 21. Oktober, 19.30 Uhr, spielt Radio Doria im Gerry-Weber-Stadion in Halle Westfalen – im Gepäck das Album „2 Seiten“. Das Album hielt sich acht Wochen in den Deutschen Charts und erreichte Platz 14. Tickets: gerryweber-stadion.de. (Weiterlesen: Jan Josef Liefers genießt als Musiker seine Freiheit)

Känguru hüpft ins Theater Hannover

Die autobiografische Känguru-Trilogie von Autor Marc-Uwe Kling, seit Oktober 2018 eine Tetralogie, beherrscht die Bücherregale. Kling erzählt die Geschichte von seinem Zusammenleben mit einem kommunistisch-anarchistischen Beuteltier. Zu Beginn der Handlung steht plötzlich ein Känguru vor der Tür von Marc-Uwe Kling und möchte sich ein paar Eier ausborgen, da es Eierkuchen machen möchte. Nach und nach kommen immer mehr Zutaten hinzu, bis sich herausstellte, dass das Känguru Wohnungslos ist. Kling nimmt es bei sich auf und erlebt so einige Abenteuer mit dem sprechenden Känguru. Am Samstag, 20. November, springt das Känguru um 19.30 Uhr auf die Bühne des Staatstheaters Hannover. Tickets: eventim.de.

Anzeige Anzeige

Quatsch Comedy Club in Hamburg

Im Quatsch Comedy Club Hamburg gibt es jede Woche fünf neue Comedians in einer Show zu erleben. Am Samstag, 20. Oktober, ab 19.30 Uhr sind neben Moderator Heino Trusheim auch Michael Eller, Archie Clapp, Ben Schmid und Don Clarke zu sehen. Tickets gibt es im Internet auf www.quatsch-comedy-club.de.