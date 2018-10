Kein Moment Ruhe für Rembrandts „Nachtwache“

Amsterdam. Keine Ruhe für die „Nachtwache“: Das Publikum schaut zu, wenn das Meisterwerk Rembrandts restauriert wird. Das verspricht einen Hype. Dem Bild nützt es nicht.

Boxenstopp für die „Nachtwache“? Gemälde, die restauriert werden, verlassen das Rennen um Aufmerksamkeit und Bewunderung. Für Rembrandts Geniestreich darf das nicht gelten. Im Gegenteil. Das Kolossalgemälde, immerhin eines der berühmtesten Kunstwerke der Welt, soll auch während seiner Wiederherstellung sichtbar bleiben. Die Kuratoren machen aus der Prozedur der Spezialisten einen Hype für das große Publikum. Hier weiterlesen: Rembrandts Nachtwache wird öffentlich restauriert.

Das ist ebenso geschickt wie fragwürdig. Mit der Übertragung im Internet bleibt auch die abgehängte „Nachtwache“ sichtbar. Abwesend anwesend: Dieses Paradox erzeugt zusätzliche Aufmerksamkeit. Aber hilft das dem Kunstwerk selbst?

Nicht immer. Restaurierungen sind keine Showveranstaltungen. Sie benötigen Ruhe und Ausführlichkeit. Damit folgen sie nicht dem Erwartungsdruck der Netzkultur. Gerade bei einem so kostbaren Werk wie diesem Meisterstück kommt es aber auf besondere Sorgfalt an. Nicht jede Entscheidung von Restauratoren versteht sich von selbst. Druck durch Zuschauer stört da eher. Für die „Nachtwache“ wie für andere Meisterstücke gilt: Einen Boxenstopp haben sie in unserer aufgeheizten Eventkultur nie.