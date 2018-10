Düsseldorf. Autos im Museum? Die Idee ist nicht neu. Düsseldorf begeistert im Museum Kunstpalast dennoch mit diesem Konzept. Die Schau mit 29 legendären Sportwagen ist der pure Aufreger. Und ein schöner Abgesang auf eine entschwundene Ära.

Zwei geschwungene Autotüren heben sich wie Schwingen eines mächtigen Vogels, der aus dem Halbdunkel heranzurauschen scheint. Die rote Flanke eines anderen Wagens blitzt unter Scheinwerferspots in der gestreckten Kontur eines Panthersprungs auf. Die geöffneten Motorenabdeckungen eines dritten Renners recken sich wie spitze Stierhörner empor. Mercedes-Benz 300 SL, Bizzarrini GT Strada 5300, Lamborghini Miura P400: Drei Autos? Ja auch, aber vor allem drei Mythen des Sportwagens, drei Musterbeispiele elektrisierenden Designs, vor allem aber drei Verwandlungen von profanen Autos in Träume aus Rausch, Hitze, Geschwindigkeit. Hier weiterlesen: Black & White - der binäre Code der Kunst in Düsseldorf.

Gas und Gummi

Das Düsseldorfer Museum Kunstpalast, eher bekannt für gediegen ausgeschlafene kunsthistorische Themenausstellungen, gibt unter seinem neuen Leiter Felix Krämer Gas und Gummi. „PS: Ich liebe Dich“: Der hübsch kalauernde Ausstellungstitel kleidet die Liebeserklärung an flinke Flitzer und bullige Boliden in den Ton melancholischer Rückschau. Eine Zeit, die von Abgasskandal und Fahrverboten dominiert ist, scheint den Spaß am Autofahren verloren zu haben. Während heute Konzepte des Carsharing an Boden gewinnen und Marketingexperten fragen, wie junge Leute überhaupt noch zum Autokauf animiert werden können, präsentieren die Düsseldorfer Kuratoren 29 Voten für die blanke Unvernunft auf vier Rädern, 29 legendäre Sportwagen, die einzeln auf hellgrauen Podesten unter Spots und Strahlern thronen. Jedes dieser Automobile zickt und fasziniert wie eine Diva voll mächtiger Aura. Zugleich zeigt die Historie dieses Extremsegments des Automobilbaus selbst rasante Entwicklung. Hier weiterlesen: „Tote Hosen“ - das Riesenfoto vom Rockkonzert.

Auto als Projektil

Mit aus heutiger Sicht unvorstellbar braven 44 PS beschleunigt der bis 1965 gebaute Porsche 356 auf betuliche 140 Kilometer pro Stunde. Keine zehn Jahre später startet die Produktionszeit des Lamborghini Countach 5000 QV, dessen brüllende 455 PS dieses Projektil von einem Auto nahe an die Marke von 300 Kilometer pro Stunde schleudern. Wer vor diesem schwarzen Pfeil aus provokant schnittig gefaltetem Blech nicht unwillkürlich „bella macchina!“ ausruft, der ist durch keine auf die schärfste Spitze getriebene Schönheit zu erreichen. Bertone-Designer Marcello Gandini gab diesem Modellathleten unter den Sportwagen eine Linie, die im Licht funkelt wie eine Messerklinge. Hier weiterlesen: Sex, Drogen, Aids - die Fotografien von Nan Goldin.

Lust am Einzelstück

Sportwagen sind nicht nur extrem schnell, sie bringen auch das Auto und die Massenmobilität kompromisslos an ihre Grenzen. Stückzahlen von mehreren Tausend Stück sind oft schon Ausnahmen. Düsseldorf zeigt das Concept Car des BMW Turbo, das es in nur zwei Exemplaren gibt, den Maserati 5000 GT Allemano, der nicht mehr als 34-mal gebaut wurde, oder den Ferrari 275 GTB/4 mit Lufteinlässen wie Haifischkiemen, der in vergleichsweise verschwenderischen 330 Stück auf die Straße kam. Die rassigsten Exemplare unter den Sportwagen tendierten seit jeher zu kostbarer Einzelanfertigung, ja zu Skulptur und Kunstobjekt. Aufrisszeichnungen demonstrieren, wie perfekt die Silhouette des Porsche 911 über alle seine Typen hinweg jenen Maßen des Goldenen Schnitts folgt, nach dessen Regeln schon Baumeister des Mittelalters die Proportionen ihrer Kathedralen ausbalancierten. Hier weiterlesen: „September“ - Gerhard Richters Bild über die Anschläge auf das World Trade Center.

Design der Stromlinie

In Düsseldorf folgt der Besucher nicht nur dem Wandel des Designs von der Stromlinie des Mercedes Flügeltürers über den Weltraumlook des Alfa Romeo Giulietta bis zu den Keilformen der Lamborghini. Er darf sich sattsehen an Legenden wie dem smarten Jaguar E-Type oder dem mondänen Chic des Lancia Aurelia. Filmausschnitte zeigen Stars und ihre Sportwagen, von Alain Delon bis Steve McQueen. Das Beste aber hält der Audioguide bereit: Beispiele für den Sound dieser Sprinter, Flitzer und Renner. Düsseldorf zeigt den Sportwagen als Kunstwerk einer Mobilität, die Entgrenzung erleben lässt, auch die des Autos zum animalischen Wesen, zum Tier, das röhrt, brüllt und faucht. Die Boliden lassen keinen Raum für jene Skepsis, die heute das Auto umgibt, keinen Platz für Ironie. Ist so viel Individualität nicht längst Vergangenheit? Vielleicht.