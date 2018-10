Die Altstadt Wiens steht schon auf der Roten Liste des gefährdeten Weltkulturerbes. Will Prag seinen Welterbestatus verlieren? Foto: dpa

Osnabrück. Es ist schwer zu begreifen, was sich da in Prag abspielt. Andere Städte wären heilfroh, wenn sie ihre Bausünden in Gestalt von monotonen Hochhausklötzen los wären – ein Kommentar.