Osnabrück. Poetry Slam entstand einst aus einer Protestbewegung und galt lange als Literatur der kleinen Kneipen. Doch die Szene entwickelt sich weiter: Der moderne Dichterwettstreit wird zunehmend in großen Hallen ausgetragen, die Künstler machen ihr poetisches Talent zum Beruf. Wo steht die Szene heute?

Das Licht ist schummrig, die Luft riecht nach Bier. Zwischen den engen Stuhlreihen bahnt sich ein mittelgut aussehender, leicht übergewichtiger junger Mann seinen Weg und steigt sichtlich nervös auf die Bühne. Er ist nicht böse, wenn diese Beschreibung so in der Zeitung steht, denn er macht seine Figur und sein Äußeres gerne selbst zum Thema seiner Texte. Doch heute will er offenbar lieber über die Anderen schimpfen: "Dieser Text ist aus einer Reihe, und sie heißt 'Dinge, die ich sehr sehr hasse'. Heute: Menschen."

Den ersten Lacher des Abends hat Sebastian Hahn da schon aus dem Publikum gekitzelt. Es werden viele weitere folgen. Denn der gebürtige Bremer ist ein erfahrener Poetry Slammer. Zum ersten Mal stand er 2008 auf einer Bühne, "damals bin ich grandios gescheitert", erinnert er sich. Heute weicht seine innere Anspannung schon nach den ersten paar Sätzen einem "wohlig warmen Gefühl", ausgelöst durch das Lachen der Zuschauer. "Das ist die schönste Bestätigung für das, was ich tue, weil wir Menschen das nicht kontrollieren können", sagt der 27-Jährige.

Erfunden in den USA

Poetry Slam ist ein noch recht junges literarisches Phänomen: Es entstand 1986 in Chicago in den USA, als Erfinder gilt Marc Kelly Smith. Er band als Erster einen offenen Dichterwettstreit in seine wöchentliche Varietee-Show ein. Der "Uptown Poetry Slam" ist damit die am längsten laufende wöchentliche Poetry-Show Amerikas. In den frühen 90er Jahren wurden erstmals einige Vertreter der amerikanischen Szene nach Deutschland eingeladen. Als Vater des deutschsprachigen Poetry Slam gilt Wolfgang Hogekamp, der 1994 in Berlin die älteste Poetry-Slam-Reihe Deutschlands ins Leben rief.

Slam Poetry ist "vorgetragene Poesie, eine Verbindung aus Text und dem künstlerischen Vortragen der poetischen Worte auf der Bühne vor einem Publikum, dass reagieren soll und den Künstler wissen lässt, ob er oder sie effektiv kommuniziert. Marc Kelly Smith





Seit dem hat sich ein gewisses Regelwerk etabliert: Die Slammer haben je nach Veranstaltung fünf bis acht Minuten Zeit, auf der Bühne einen selbst verfassten Text vorzutragen. Requisiten sind nicht erlaubt, ansonsten gibt es aber keinerlei stilistische Einschränkungen. Von Kurzgeschichten über Gedichte bis zu Raps darf alles gezeigt werden. Einziges ungeschriebenes Gesetz der Szene ist, dass rechtsradikale oder sexistische Texte nicht geduldet werden. Grundsätzlich ist die Bühne offen für jeden, der teilnehmen will. Entsprechend unterschiedlich ist auch die Qualität der Darbietungen. Die besseren zeichnen sich oft durch Sprachwitz und Hintergründigkeit aus. Entschieden wird der Dichterwettstreit vom Publikum. Oft dürfen sich die besten Kandidaten aus der Vorrunde in einem Finale mit neuen Texten noch einmal messen. Der Sieger bekommt vor allem eins: Applaus.

Von blühenden Hortensien und nervenden Menschen

Sebastian Hahn ist auf dem besten Wege, eine Menge davon einzuheimsen. Er hat schon von seinem Arbeitsweg quer durch den Oldenburger Schlossgarten berichtet, von den Chrysanthemen und Hortensien am Wegesrand und den Bienen, die durch die klare Morgenluft fliegen. "Leider", sagt er jetzt, "begegne ich auf diesem Weg immer wieder Menschen." Das Publikum ist sichtlich und hörbar amüsiert. Dieser neue Spaß an der Literatur ist ein Grund dafür, warum die Menschen hierzulande den Poetry Slam lieben. Die deutschsprachigen Wettbewerbe gehören seit 2016 zum immateriellen Kulturerbe der UNESCO. Sie werden regelmäßig in nahezu jeder größeren Stadt ausgetragen, und auch auf dem Land etablieren sich immer mehr Veranstaltungen.



Landesmeisterschaft in Lingen an der Ems

Die Szene umfasst mehrere hundert Slammer, sagt Jens Kotalla. Er kennt sie seit vielen Jahren. Früher stand er selbst auf der Bühne, heute organisiert und moderiert er die Veranstaltungen lieber, zum Beispiel alle zwei Monate den "Radioactive Slam" in Lingen. Jetzt hat er die niedersächsisch-bremische Landesmeisterschaft im Poetry Slam in die Stadt an der Ems geholt. Ende Oktober werden dort die 27 besten Dichter der beiden Bundesländer aufeinander treffen. Sie werden von den Veranstaltern der lokalen Slams im ganzen Land geschickt. Der Landesmeister hat einen Startplatz bei den "Nationals" sicher. Bei den Meisterschaften im November in Zürich wird dann der beste Slam-Poet des deutschsprachigen Raums gekürt.



Das zeigt, wie organisiert der Poetry Slam ist. Dabei entstammten die Slammer der ersten Stunde noch der Bewegung des Social Beat, einer Literaturszene, die sich in den frühen 90er Jahren dem Aufbrechen sozialer Tabus verschrieben hatte, erinnert Minu Hedayati-Aliabadi. Sie hat sich als überhaupt erst zweite Doktorandin wissenschaftlich mit dem Phänomen beschäftigt. Zuvor hatte der deutschsprachige Poetry Slam als Spoken-Word-Literatur (zu deutsch: gesprochenes Wort) in der Forschung nur wenig Beachtung gefunden.

Ungleiches Geschlechterverhältnis

Hedayati-Aliabadi machte sich an eine empirische Bestandsaufnahme: Für ihre 2018 erschienene Promotion befragte sie die Slammer selbst, aber auch ihr Publikum. Demnach ist Poetry Slam besonders bei einer jungen, bildungsbürgerlichen Gruppe beliebt. Das Durchschnittsalter der Slammer lag zwischen 26 und 29 Jahren. davon waren 90 Prozent männlich, die Zuschauer zu 60 Prozent weiblich. "Ich habe keine andere Erklärung dafür, als dass die Geschlechter immer noch sehr unterschiedlich sozialisiert werden", so Hedayati-Aliabadi. "Poetry Slam ist schließlich ein sehr extrovertiertes Format."









Im Rahmen des Veranstaltunsgformats Poetry Slam treten verschiedene Akteure gegeneinander an und performen ihre selbstverfassten Texte vor einem Publikum. Anschließend berwertet das Publikum die Performances und wählt einen Gewinner. Minu Hedayati-Aliabadi





Gleichzeitig gehören zwei Frauen zu den bekanntesten Persönlichkeiten der Szene: Julia Engelmann wurde bekannt, das Video ihres "One Day / Reconing Text" im Jahr 2014 Millionenfach im Internet angesehen wurde. Heute schreibt die 26-Jährige Gedichtbände und veröffentlicht Musik. Hazel Brugger war 2013 Schweizer Meisterin im Poetry-Slam, heute tourt die 25-Jährige mit ihrem Solo-Programm durch Deutschland und tritt regelmäßig in der Heute-Show auf. 2017 wurde Brugger mit dem Deutschen Comedypreis als beste Newcomerin ausgezeichnet.

Sie nennt Poetry Slam gerne die "Paralympics der Literatur". Geld zu verdienen stand für sie bei den Auftritten zunächst nicht im Fokus, erklärt sie im Interview mit unserer Redaktion. "Es geht eher darum, dass man die Fahrtkosten erstattet kriegt." Als Motiv für ihre eigenen Karriere beschreibt Brugger die Menschen in der Poetry-Slam-Szene. "Ich fand die Leute so nett, dass ich unbedingt dabei sein wollte, um mit diesen Leuten abzuhängen" sagt sie.

Reich und berühmt dank Poetry Slam

Wie Brugger wachsen viele beliebte Slammer irgendwann aus der Szene heraus und etablieren sich in anderen literarischen Genres. Ein prominentes Beispiel ist Marc-Uwe Kling, der 2013 für seine Känguru-Chroniken den Deutschen Hörbuchpreis 2013 bekommen hat. 2006 und 2007 hat er die deutschsprachigen Poetry-Slam-Meisterschaften gewonnen. Jan-Philipp Zymny, Poetry-Slam-Meister der Jahre 2013 und 2015, ist derzeit mit seinem dritten Soloprogramm als Stand-up-Comedian auf Tour. Aber nicht nur die Slammer sind professioneller geworden, auch das Format hat sich längst im Literaturbetrieb etabliert.

2015 wurde auf der Trabrennbahn in Hamburg ein Weltrekord aufgestellt, als 5.000 Menschen dort das "Best of Poetry Slam Open Air" verfolgten. Im Januar 2018 kamen fast 6.300 Besucher zu drei Poetry Slams in die Elbphilharmonie in Hamburg. Es gibt reine Song Slams, bei denen die Künstler mit selbstgeschrieben Musikstücke gegeneinander antreten. Bei Science Slams werden wissenschaftliche Forschungsergebnisse vorgestellt, bei Diary Slam lesen die Teilnehmer aus alten Tagebüchern. Es gibt Deaf-Slams für Gehörlose, bei denen die Texte in Gebärdensprache vorgetragen werden.

Sebastian Hahn hat die Entwicklung miterlebt. Seit 2011 war es bei jeder niedersächsisch-bremischen Landesmeisterschaft dabei und als einziger Poet auch immer im Finale. "Poetry Slam ist nicht mehr nur Untergrund- und Kellerpoesie", meint er, und "es gibt auch viel mehr Künstler, die vom Poetry Slam leben können". Er gehört selbst dazu. An etwa 150 Tagen im Jahr reist er deutschlandweit von einem Slam zur nächsten Lesebühne und tritt auch auf bezahlten Veranstaltungen auf. Außerdem hat er ein Buch mit seinen besten Texten herausgebracht und gibt Workshops an Schulen.

Poetry Slam im Schulunterricht

Denn immer mehr Lehrer erkennen den didaktischen Wert des Poetry Slams und buchen Hahn, um mit den Schülern kreatives Schreiben und einen gelungenen Auftritt zu üben. Außerdem lassen sich natürlich auch die Gedichte der Poetry Slammer im Unterricht nach linguistischen Kriterien analysieren und interpretieren. Was die Schüler wohl über Sebastian Hahns Texte herausfinden würden? "Die Welt könnte so viel schöner sein," sagt er zum Abschluss seines Vortrags, "wenn wir uns alle ein bisschen mehr lieb hätten. Aber ein Großteil der Menschen macht's einem nicht leicht." Das Publikum erhebt sich klatschend von den Sitzen.