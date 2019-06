Hamburg. Am Dienstag jährt sich der Todestag von Ausnahmekünstler Michael Jackson zum zehnten Mal. Obwohl er seit einigen Monaten so umstritten ist wie nie, bleiben seine vielen Hits unvergessen. Welcher ist Ihr Favorit?

In seiner Karriere brach Michael Jackson Verkaufsrekorde. 13 Mal landete er mit einem Song auf dem ersten Platz der US-Charts, in Deutschland schaffte er es zweimal an die Spitze. Ein Überblick: