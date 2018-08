Seit Längerem in der Kritik: Ruhrtriennale-Intendantin Stefanie Carp (rechts). Jetzt erfährt sie Unterstützung von Regisseur Christoph Marthaler. Foto: dpa/Marcel

Bochum. Zum Dialog um die Ruhrtriennale ruft Regisseur Christoph Marthaler auf. In einem offenen Brief an den NRW-Ministerpräsidenten Armin Laschet kritisiert er außerdem den Antisemitismus-Vorwurf an Intendantin Stefanie Carp.