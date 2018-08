Leichtfüßiger Film: „Lemon Tree“ auf dem Meyerhof in Belm. Foto: Thomas Osterfeld

Belm . 500 Gäste füllten den Meyerhof in Belm beim Sommerflimmern am Wochenende. Passend zum gezeigten Film „Lemon Tree“ gab es vielerlei Köstlichkeiten aus der Frucht zum Probieren, so dass der Abend einem Fest der Zitrone glich.