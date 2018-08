Szene aus der „Walküre“ mit Catherine Foster (Brünnhilde), Greer Grimsley (Wotan), Marina Prudenskaya (Fricka). Foto: Enrico Nawrath/Festspiele Bayreuth

Bayreuth. In den 1990ern sang Plácido Domingo den „Parsifal“ in Bayreuth, 2000 dann den Siegmund in der „Walküre“. 18 Jahre später kehrt er in ganz anderer Rolle auf den Grünen Hügel zurück - und tut sich beim Publikum schwer.