Wuchtige Bilder haben Neo Rauch und Rosa Loy für den neuen Bayreuther „Lohengrin“ entworfen. Foto: Bayreuther Festspiele / Enrico Nawrath

Bayreuth. Man weiß nicht immer so ganz genau, was Regisseur Yuval Sharon mit seiner Inszenierung des „Lohengrin“ will. Dafür ist Christian Thielemann umso präziser: Musikalisch ist die neue Bayreuth-Premiere gelungen.