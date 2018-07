Osnabrück. Das Wochenende steht diesmal ganz im Zeichen des Wassers: Während das Ruhrorter Hafenfest Besucher zum größten Binnenhafen Europas nach Duisburg lockt, wartet auf Klein und Groß beim Wasserkunstsommer in Hamburg eine nasskalte Erfrischung. Hier sind fünf Kulturtipps von der Kulturredaktion der Neuen Osnabrücker Zeitung.

Duisburg: Ruhrorter Hafenfest

Im größten Binnenhafen Europas findet vom 27. bis 30. Juli das Ruhrorter Hafenfest statt. Zu den Höhepunkten zählt neben dem Schiffskorso auch das musiksynchrone Feuerwerk „Ruhrort in Flammen“, das am Freitag um 23 Uhr von der Friedrich-Ebert-Brücke gezündet wird. Informationen unter ruhrorter-hafenfest.de.

34. Schlossparkfest Essen

Zwischen 80.000 und 100.000 Gäste strömen jedes Jahr auf das Schlossparkfest in Essen-Borbeck, das dieses Jahr vom 27. bis 29. Juli stattfindet. Highlight ist der historische Jahrmarkt mit Ständen und Fahrgeschäften, die teilweise über 100 Jahre alt sind. Informationen finden Sie unter visitessen.de.

Polopicknick in Münster

Polo-Genuss und Picknick-Spaß – diese Kombination gibt es am 28. und 29. Juli beim 15. Polo-Picknick in Münster. Mit Picknickkörben, Decken und Flaschenkühlern ausgestattet, können die Besucher einige der besten Polo-Spieler der Welt sehen. Der Eintritt liegt bei 10 Euro pro Person. Informationen unter polopicknick.de.

Wasser-Kunst-Sommer in Hamburg

Am 28. Juli findet auf der Elbinsel Kaltehofe in Hamburg das Fest Wasserkunstsommer statt. Neben Workshops zum Mitmachen sowohl an Land als auch auf dem Wasser gibt es sportliche Angebote für kleine und große Wasserratten. Der Eintritt liegt zwischen 3,50 und 8 Euro. Informationen unter wasserkunst-hamburg.de.

Folk Night in Münster

Der Hof Wissing in Münster steht am Samstag ganz in Zeichen der Folk-Musik. Zur „1. Folk Night Schonebeck“ kommt das lokale Duo „Flatout“ sowie das sauerländische Irish Folk Trio „OakWoodPaddys“. Los geht es ab 19 Uhr. Karten kosten im VVK 12, an der Abendkasse 15 Euro. Informationen unter irishmusicmuenster.de.