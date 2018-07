Das Museum August Macke Haus in Bonn bekommt zwölf Arbeiten des Künstlers von dessen Enkel geschenkt. Das bedeutendste Werk davon ist die Papierschnitt-Collage „Boot V“ aus blauem und gelbem Glanzpapier. Foto: Guenter Weber/August-Macke-Haus

Bonn. Bei so einem Angebot sagt kein Museum „nein“: Das August Macke Haus in Bonn bekommt zwölf Werke des Künstlers von dessen Enkel geschenkt. Einen Teil davon will die Einrichtung nächstes Jahr in einer Ausstellung präsentieren.