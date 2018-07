Spielzeug-Züge von der Deutschen Bahn: Wo ist Panni?

So ein Intercity bleibt auch schon mal auf offener Strecke stehen. Vielleicht bietet die Bahn ja deshalb Kindern keinen „Panni Intercity“ zum Spielen an... Foto: David Ebener

Osnabrück. In unserer wöchentlichen Kolumne „Silberblick“ berichtet die Kulturredaktion über mehr oder weniger skurrile Beobachtungen aus Alltag und dem Kulturleben. In dieser Woche geht es um die Spielzeug-Züge der Deutschen Bahn und die Frage, warum eigentlich kein „Panni Intercity“ im Angebot ist. Den könnte man bei all den Verspätungen, Pannen, Defekte, kaputten Türen, Klos und Bistros doch eigentlich erwarten.