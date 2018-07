Lübeck. Hinab in verschüttete Epochen entführt das Europäische Hansemuseum und liefert einen Schlüssel zur Hansestadt Lübeck.

Im ersten Moment, von der Seite des Flusses Trave aus gesehen, könnte man den extrem schlichten Haupteingang des Europäischen Hansemuseums (erst 2015 eröffnet) für das Kellergeschoss zum schmucken Burgkloster (1229-1531) halten. Doch schnell dämmern mögliche Zusammenhänge auf: Lübeck mit seiner als Unesco-Welterbe geadelten Altstadt, mit seinen Wahrzeichen Holstentor, Salzspeicher, sieben Kirchentürmen und der allgegenwärtigen Backsteinarchitektur ist markant genug, um keinen neuen Museumsprachtbau zu brauchen. Lübecks geschichtliche Vergangenheit drängt sich überall optisch auf, stellt Fragen nach dem Warum und Woher.













Antworten liefert eine verborgene Unterwelt unter der Altstadt auf der Halbinsel zwischen Trave und Wakenitz, aus der archäologische Grabungen Aufschlussreiches zutage fördern. An diese Vergangenheitsschichten knüpft das am Hafen mit Zugang zur Ostsee gelegene Museum geschickt an. Die schlichte Eleganz des Backsteinbaus vermittelt zwischen außen und innen, bevor es mit dem Aufzug hinab geht in die Geschichte der Stadt und die der Hanse. Diesem so einmaligen Bund, mit dem sich Kaufleute der Ostsee- und Nordseeländer seit dem 11. Jahrhundert ihre Handelswege sicherten.

Geschichtskapitel in Kabinetten

Magisch ist das schon, was sich im Dämmerlicht und zu gedämpft raunender Musik dem Auge bietet: Anfangs alte, ausgegrabene Mauern- und Brunnenreste, natürlich aus Backstein. Stege, über die man chronologisch aufbereitet 400 Jahre Hansegeschichte durchschreitet. Gefühlt unzählige Kabinette hinter schweren und sich doch leise schließenden Türen, die jeweils ein Kapitel oder ein Thema abhandeln.









Auf der einen Seite prangen attraktiv beleuchtete Schautafeln, Dioramen genannt, die die staunenswerten Routen der niederdeutschen Kaufleute zu See und Lande erst nach Gotland, dann ins russische Nowgorod (mit Handelsanschluss an die Seidenstraße!), ins Hansekontor von Brügge, den Stalhof in London oder das Kontor in Bergen veranschaulichen. Auf der anderen Seite liegen wie gestrandet die mächtigen Überreste einer Kogge, die mit Fässern, verstaubten Gebrauchsgegenständen und sogar geschlachteten Hühnern an Bord versuchen, die Realität des beschwerlichen und gefährlichen Lebens auf See vor Augen zu führen.





Elektronik trifft auf Dreck









Wer sich Zusatzinformationen wünscht, kann sie interaktiv an Tafeln auswählen. Überall trifft bunt blinkende, blitzsaubere und moderne Elektronik auf gleichsam historischen Dreck und Staub.













Über Lehmböden, Bohlen oder die Knüppeldämme der damaligen Zeit schreitet der Besucher von Raum zu Raum, begegnet der bunten Handelsware wie Salzheringen, edlen Tuchen bis hin zu exotischen Früchten oder aber den verklebten Arbeitsutensilien für das Bauen mit Backsteinen oder einem Pestkarren mit verhüllter Leiche. Spannend zu sehen eben auch, wie sich die Pest geografisch von Nordasien bis nach Moskau verbreitet hat, welchen Wirtschaftsniedergang sie bewirkte.

Futter vor allem für den Kopf









Jede Menge Wissenswertes, über die Entwicklung der Kaufmannshanse zur Städtehanse (ab 14.., ), über Stadt- und Wirtschaftsentwicklung, die rund 300 See- und Binnenstädte zur Hochzeit der Städtehanse oder den berühmten Lübecker Hansetag von 1518, wird ausgebreitet. Mit reichlich Lesetexten wird vor allem der Kopf angesprochen. So bleiben Wetterunbilden, Gefahren durch Seeräuber, das mönchische Leben der Kaufleute in den fernen Hansestützpunkten oder die eigene Gerichtsbarkeit der Hansestädte ein wenig abstrakt. Ein bisschen mehr in Szene gesetzte Geschichte würden das Museum noch magischer machen, zumal es viele Kinder mit ihren Eltern besuchen.









Plötzlich aber bleiben berührt auch die Erwachsenen stehen, wenn es in einem schummrigen Gang hautnah vorbei geht an lebensecht miteinander parlierenden Gruppen von wächsernen Dominikanermönchen aus dem Burgkloster. Danach geht es wieder aufwärts aus dem Dunkel der Geschichte ins pulsierende Leben der Großstadt Lübeck. Die einst den riesigen Städtebund anführte und immer noch stolz darauf ist, freie Hansestadt zu sein. Mit dem Hansemuseum hat sie sich ein überfälliges Denkmal gesetzt, das ihre reiche Geschichte zu faszinierendem Leben erweckt.