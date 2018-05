Osnabrück. Wie entkamen Schriftsteller Säuberungen und Staatsterror? Hans Magnus Enzensberger porträtiert in seinem neuen Buch „99 Überlebenskünstler“ Autorinnen und Autoren des 20. Jahrhunderts. Sein Buch versammelt lauter zerrissene Biografien.

Wer möchte sich schon von Adolf Hitler in den Mantel helfen lassen? Lion Feuchtwanger denkt sich nichts dabei, als ihm ein kleiner Mann mit Schnauzbart behilflich ist. Noch ist der nicht Diktator und Feuchtwanger noch kein Exilant. Hans Magnus Enzensberger berichtet diese „Episode, die es in sich hat", in seinem Buch „99 Überlebenskünstler". Sie ist nicht das einzige funkelnde Fundstück in einem an scharfkantigen Beobachtungen reichen Buch über die Literatur des 20. Jahrhunderts.

Kein neuer Kanon

Dieses Buch bietet keinen Kanon, es erzählt keine Literaturgeschichte. Epochen, Stile, der Ballast landläufiger Bewertungen und Hierarchien, das alles ist Hans Magnus Enzensberger gleichgültig. Er forscht in 99 Porträts nach den Spuren, die „Staatsterror und Säuberungen" in Lebensläufen und Werken von Autorinnen und Autoren hinterlassen haben. So hat jedes dieser Lebensbilder seine zwei untrennbar aufeinander bezogenen Seiten. Die eine zeigt das mehr oder weniger sympathische Bild des Autors, die andere die in jedem Fall bösartige Fratze des Zeitalters der Ideologien.

Lauter Zeitkapseln

Ist das für eine Vignette nicht viel zu viel Stoff? Vignetten, das sind kleine, ovale Bildchen, die in Medaillons getragen werden. Das Behältnis birgt eine kostbare Erinnerung. So hebt Enzensberger in jedem seiner meist nur drei Seiten umfassenden Lebensbilder eine ganze Existenz auf. Und ein ganzes literarisches Werk obendrein. Dieses Buch breitet ein ganzes Jahrhundert aus – als Sammlung von Zeitkapseln.

Vergessene Namen

Enzensberger hält sich bei der Auswahl nicht an Kriterien der Prominenz. Er stellt Berühmtheiten wie Boris Pasternak und Bertolt Brecht neben Vergessene wie Irmgard Keun oder Umstrittene wie Céline. Dafür fehlen erwartbare Namen. Thomas und Heinrich Mann oder Stefan Zweig sucht man vergebens. Der Autor wählt ebenso, wie seine Porträtierten gelebt haben: radikal subjektiv.

Brechts Lehren

Der genaue Blick auf jedes Schicksal bewahrt Enzensberger vor dem schnellen Urteil. Das Gesündeste sei doch das Lavieren: Diese Einsicht Bertolt Brechts haben viele Autoren beherzigt, wenn es um das Leben in autoritären Staaten ging. Gerhart Hauptmann etwa war von den Nazis geschätzt, und auch die „DDR hatte nichts gegen ihn". Indifferenz schützt. Nicht jeder Autor ist per se oppositionell oder regimekritisch. Diese desillusionierende Einsicht wird dem Leser der „99 Überlebenskünstler" nicht erspart.

Das inhaftierte Buch

Was hat Autoren im 20. Jahrhundert dann aber doch unvermeidlich zu Opfern gemacht? Literatur, die ihren Namen verdient, fügt sich keiner Doktrin. Der literarische Text ist zunächst die Stimme eines Einzelnen. Seine Sprache lässt sich nicht auf Floskel und Formel reduzieren. Deshalb drangsaliert das Regime der UdSSR nicht nur den Menschen Wassili Grossman, es zieht vor allem sein Hauptwerk „Leben und Schicksal" aus dem Verkehr. „Was nützt es mir, dass ich frei herumlaufe, dass aber das Buch, dem ich mein Leben gewidmet habe, verhaftet ist?", klagt der Autor. Bücher sind wie Menschen. Sie entfalten Eigensinn, produzieren unvorsehbare Wirkung. Diktatoren aber waren nie bereit, sich auf das Risiko des Lebendigen einzulassen.

Aktuelle Warnung

Fügt die Macht dem Menschen also unvermeidlich Verletzungen zu? Jedes von Enzensbergers Lebensbildern antwortet auf diese Frage unmissverständlich. So avanciert sein Rückblick auch zur höchst aktuellen Warnung. Autoren werden wieder angegriffen, die Freiheit ist in vielen Ländern wieder bedroht. Wie dichtete Ingeborg Bachmann? „Es kommen härtere Tage."