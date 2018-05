Osnabrück. Das Morgenland Festival Osnabrück geht in seine 14. Runde. Diesmal steht Kasachstan im Blickpunkt des Festivals, sowie ein spannender, neuer Konzertort: Die Werkshalle 2 des VW-Werks in Osnabrück.

Geschmack und Kompetenz muss man haben, dann kann man auch aus wenig Geld viel machen. Mit diesen beiden Eigenschaften ausgestattet, hat Michael Dreyer sein Morgenland Festival Osnabrück trotz eines relativ bescheidenen Budgets zum Global Player entwickelt. Das kommende Festival belegt das aufs Anschaulichste: Für ein Festival vor dem Festival hat sich die Morgenland All Star Band mit Ensembles in Almaty, der Metropole im Südosten von Kasachstan, getroffen und fünf Konzerte gegeben. Anfang Juni gastiert die All Star Band in Daniel Barenboims neuem Schmuckkästchen, dem Pierre-Boulez-Saal der Barenboim-Said-Akademie. Eine weitere Erfindung des Morgenland Festivals, die Kooperation des Gurdjeff-Ensembles aus Armenien und des syrisch-stämmigen Ensembles Hewar hat ihr Debüt in der Elbphilharmonie gegeben und reist im Juli ebenfalls in den Boulez-Saal. Und trotz der Vernetzungen in alle Welt bleibt Osnabrück das Zentrum des Morgenland Festivals. Ein Glücksfall für die Stadt? Sicher. Weiterlesen: Osnabrück ist Probenort für die Elbphilharmonie

Musik der Steppe

Das sieht der Osnabrücker Oberbürgermeister Wolfgang Griesert ebenfalls so. Bei der Vorstellung der 14. Festival-Auflage spricht er von einem „Festival, das über die Region hinaus und international ausstrahlt.“ Tatsächlich verschafft Dreyer der Stadt mit einem Gesamtbudget von rund 400000 Euro ein Aushängeschild, das in der Elbphilharmonie genauso brillant funkelt wie in den Konzertorten der Stadt. Die Stadt investiert dafür lediglich 85000 Euro jährlich ins Festival, 75000 Euro steueren Sparkasse Osnabrück und Niedersächsische Sparkassenstiftung bei – Geld, dessen Osnabrücker Anteil der OB in seiner Budget-Arithmetik ebenfalls gern als städtisches Geld deklariert. Weiterlesen: Das Morgenland Festival auf Gastspielreise im Libanon

Dreyer macht daraus gewissermaßen klingende Münze, in diesem Jahr mit dem Länderschwerpunkt Kasachstan –deshalb die Tournee. Almaty nennt Dreyer einen „Knotenpunkt“, an dem sich Europa und Asien begegnen, und der zudem 70 Jahre Sowjet-Union erlebt hat. Kulturelle Zentren, wie sie die arabische Welt mit Bagdad oder Damaskus herausgebildet hat, kennt das Steppenland Kasachstan nicht, dafür aber Musik, die einerseits als Medium des Schamanismus dient, andererseits der Übermittlung von Epen und Geschichten. Das erinnert an die Kunst der Troubadours im Europa des Mittelalters, aber in einer Tonsprache, die „eine Herausforderung für unsere Ohren“ darstelle, sagt Dreyer.

Die Morgenland All Star Band bei VW

Eine Herausforderung für ihn stellt ein neuer Konzertort dar: Das Osnabrücker VW-Werk möchte Kultur in seine Montagehallen bringen. Dreyer erkannte die Chance dieser neuen Kooperation, überwand alle logistischen Hürden, erfüllt sämtliche Sicherheitsauflagen und darf im Gegenzug die Morgenland All Star Band in die Werkshalle 2 des VW-Werks bringen. Dabei hat er gewissermaßen ein kleines Festival im Festival gebaut: Eröffnen wird den Abend eine Band aus Studierenden des Instituts für Musik, die beim sogenannten „Campus“ von Musikern des Morgenland Festival in die Kunst der arabischen Musik einführen lassen. Der Auftritt der Allstar Band wird dann kunstvoll ins Licht gerückt: Das besorgt der Lichtkünstler Philipp Geist, ein weiterer Global Player: Geist arbeitet in der Elbphilharmonie, hat die Jesus-Statue von Rio de Janeiro mit Licht inszeniert, den Kölner Dom oder den Azadi-Turm in Teheran. Weiterlesen: Morgenland Festival kooperiert mit VW Osnabrück

Zentrales künstlerisches Moment ist schließlich die Begegnung unterschiedlicher Kulturen – ein Faktor, den sich auch die Friedensstadt Osnabrück auf ihre kultur- und gesellschaftspolitischen Fahnen geschrieben hat. In diesem Jahr bringt Dreyer dafür den syrischen Trompeter Nezar Omran und den Trompeter der NDR Bigband Ingolf Burkhardt zusammen sowie den Pianisten und Leiter der Jazzabteilung am IfM, Florian Weber, und den türkischen Perkussionisten Hogir Göregen.

Für das Osnabrücker Publikum bedeutet das Morgenland Festival immer viel musikalisches Neuland – normalerweise ist das ein wirkungsvolles Kassengift. Dreyer hingegen hat sich nicht nur in den wichtigen Konzertorten dieser Welt einen guten Namen gemacht, sondern sich auch in Osnabrück eine solide Vertrauensbasis geschaffen: Die Konzerte des Morgenland Festivals sind in aller Regel ausverkauft. Ein schönes Beispiel, wie man erfolgsversprechend lokal denken und global handelnkann. Oder war‘s umgekehrt? Egal: Das Morgenland Festival funktioniert.