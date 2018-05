Los Angeles. Steven Spielberg und Leonardo DiCaprio wollen wieder gemeinsame Sache machen. Das Projekt steckt aber noch in einem Anfangsstadium.

Star-Regisseur Steven Spielberg (71) und Oscar-Preisträger Leonardo DiCaprio (43) machten zuletzt bei der Gaunerkomödie „Catch Me If You Can“ (2003) gemeinsame Sache. Nun nehmen sie angeblich ein neues Projekt in Augenschein.

In ersten Gesprächen gehe es um ein Biopic über den früheren US-Präsidenten Ulysses S. Grant (1822 - 1885), wie die Branchenblätter „Hollywood Reporter“ und „Deadline.com“ berichteten.

DiCaprio hatte sich mit seiner Firma Appian Way bereits im November die Filmrechte für die Buchvorlage „Grant“ von Autor Ron Chernow gesichert. „Robin Hood“-Autor David James Kelly schreibt das Drehbuch.

Grant war ein siegreicher General im amerikanischen Bürgerkrieg, ehe er 1868 zum Präsidenten gewählt wurde. Im Weißen Haus war er weniger erfolgreich als auf dem Schlachtfeld. Er verstand nur wenig von Politik, in seiner Amtszeit griff die Korruption um sich.

Über einen möglichen Drehstart wurde noch nichts bekannt. Spielberg hat unter anderem eine „Indiana Jones“-Fortsetzung geplant, DiCaprio dreht als nächstes mit Quentin Tarantino „Once Upon a Time in Hollywood“.