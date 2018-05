Osnabrück. Auch wenn der Titel "Nach einer wahren Geschichte" etwas anderes suggeriert, spielt Regisseur Roman Polanski hier mit Realitäten.

Es starrt sie an. Fordert sie. Zurrt an ihren Nerven. Das weiße Blatt. Nachdem die Pariser Schriftstellerin Délphine (Emanuelle Seigner) einen enorm erfolgreichen Bestseller geschrieben hat, erwartet alle Welt einen ebenso brillanten Nachfolgeroman. Alle drängen: Die Leser, der Verlag, die Lektorin.

Doch Délphine hat eine Schreibblockade. Trotz vieler Ideen und Notizen bringt sie es nicht fertig, auch nur ein Wort zu verfassen. Sie ist erschöpft.

Doch der neueste Thriller von Regielegende Roman Polanski steigert die Angst vor dem weißen Blatt noch um einiges.

Délphine begegnet eines Tages eine junge Frau (Eva Green). Diese nennt sich „Elle“ (französisch für „Sie“) und arbeitet als Ghostwriterin, verfasst also die Autobiographien von Prominenten. Sie selbst gibt sich geheimnisvoll, scheint zunähst keine eigene Lebensgeschichte zu besitzen.

Elle organisiert Délphines Alltag, wird zur Freundin. Doch dann mehren sich Zeichen, dass hinter Elles katzenäugiger Fassade tiefe Abgründe lauern. Ist sie eine Stalkerin? Verfolgt sie einen Plan, um Délphine zu schaden? Und wenn ja – warum?

Als Délphine sich ein Bein bricht und in ein Landhaus umzieht, kommt es zu einer ungewöhnlichen Konfrontation. Wer ist die tatsächliche Jägerin? Wer die Gejagte?

Anzeige Anzeige

„Nach einer wahren Geschichte“ ist einer jener doppelbödigen Spannungsfilme, die zwar mit einer Überraschung enden, im Nachhinein aber in jeder Szene Sinn machen. Da ist nicht ein Hinweis vergebens, kein Hinweis zu wenig, auch wenn das geschickt konstruierte Drehbuch trotzdem (anscheinend) viele falsche Fährten auslegt.

Regisseur Roman Polanski, spätestens seit „Ekel“, „Rosemaries Baby“ und „Der Mieter“ als meisterhafter Ausleuchter menschlicher Psychen bekannt, hat zusammen mit seinem Co-Autor Olivier Assayas einen vielfach ausgezeichneten Roman von Délphine (!) de Vigan verfilmt, dessen Plot an andere Autoren und Filme denken lässt. Etwa an Stephen King („Misery“), und an François Ozons „Swimming Pool“ oder „In ihrem Haus“. Filme also, in denen das Leben von Schriftstellern von Schrecken erfüllt wird oder deren Realitäten in Frage gestellt werden.

Obwohl „Nach einer wahren Geschichte“ gewiss kein Film ohne Beispiel ist, so ist zumindest doch die Handschrift Polanskis jederzeit sichtbar und einzigartig. Spannung erzeugt er durch Hinweise, die einerseits irritieren, andererseits Böses ahnen lassen. Dabei verfährt er nach Billy Wilders Motto, dass ein Film subtil sein müsse, aber so dass es jeder merke.

Entstanden ist dabei nicht nur eine literarisch-cinestische Schnitzeljagd, sondern auch ein hochspannender Thriller, der sich die Vorsilbe „Psycho-“ wahrlich verdient hat.