Osnabrück. Der Schriftsteller Botho Strauß rüttelt mit analytischem Geist und präziser Sprache in seinem neuen Buch „Der Fortführer“ an den Toren zu unserem Inneren.

Es gibt gelegentlich Bücher von Botho Strauß, die man bei aller Liebe zu seinem wachen, selten analytischen Geist und bei knappen Zeitbudget als unlesbar zur Seite legt, wie zuletzt „Oniritti Höhlenbilder“ (2016). Doch es gibt andere wie „ Herkunft “ (2014), eine liebevolle und hoch reflektierte Auseinandersetzung mit dem Vater oder nun „Der Fortführer“ mit „Wort- und Gedankensplittern, Minidramen und Aphorismen“, wie der Rowohlt-Verlag schreibt. Dann lohnt die Entschleunigung, die das Lesen abverlangt, das Drehen und Wenden eines Satzes, bis das Gemeinte sich erschließt.

„Man war doch sein Lebtag im Ausweglosen unterwegs“. Das ist so ein Satz, der groß, dicht und wuchtig erscheint, wie vom Philosophen Martin Heidegger in Worte gemeißelt. Doch Vorsicht: Mit solch absoluten Aussagen begnügt sich Strauß in der Regel nicht in seinem neuen Buch. Er sucht nicht nach der weltumspannenden, endgültigen Sentenz, sondern nach dem ganz Genauen und schon fast aus unserer Zeit, unserem Bewusstsein Gefallenen. Dann fragt er: „Was befindet sich also im Gegensatz zur Zeit (außer der allen unbekannten Ewigkeit)? Sind es die Hesitate, die Stätten des Zögerns, des Aufenthalts, um zu lesen des Zögerns kreisende Zeichen? Was also befindet sich im Widerspruch zur Zeit?“.

Schmerzhafte Wahrheiten

Beim Lesen ahnt man wie an vielen andere Stellen: Da hat er etwas Wahres gefunden. Auch wenn diese Wahrheit schmerzt wie die „unteilbare Verlassenheit“, deren Tatsache ein Sohn entdeckt, als er die greise Mutter einsam in ihrer Stube zurücklässt. Eben noch wollte er ihre Einsamkeit mit „kosmischer Verlassenheit“ verallgemeinern, erkennt aber seinen Denkfehler und gibt dem Nichtteilbaren seinen Stellenwert zurück.

Sein Buch zwingt dazu, die eigene Wortwahl ständig zu überprüfen, um Vorhandenes, aber vielleicht Vergessenes in der Welt nicht zu verfehlen. Er mahnt: „Hörst du es? Ein Tor nach dem andern fällt ins Schloss. Wie grausam! Bald ist alles Innen zu. Das Innen weltweit zugesperrt.“

Strauß betätigt sich als „Fortführer vorangegangener Dichter“ in einem letzten, gleichnamigen Kapitel und indem er von seinem Selbstverständnis spricht: „Um sein Lückenbüßerdasein zu rechtfertigen, ergänzt man eines Früheren fallen gelassenen Gedanken hier, eines Zeitgenossen kopflos begonnenen dort. Mehr Raumfüllung bleibt einem letztlich nicht.“ Längst geißelt Botho Strauß eine oberflächliche Gegenwart und ihr leeres Geschwätz nicht mehr so harsch wie früher. Aber seiner Rolle als Seher und Bewahrer bleibt er treu: „Unerschüttert der Ausrufende, der in seiner Sprache stürzende Kathedralen umarmt, ehe sie endgültig zerschmettern auf grauem Asphalt.“

Nicht alles, was er in elf Kapiteln und schreibt, ist verständlich, auch weil es zu autobiografisch gebunden bleibt. Doch dann findet sich wieder eine sprachlich und gedanklich hinreißende Perle, die die Konzentration lohnt: „Ein Mann liegt mit ausgestreckten Armen im Korn unter der Feldlerche, die ihn mit singenden Strängen an die Erde schnürt“. Wunderschön.