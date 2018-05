Rockefeller: Auktionsrekord schadet der Kunst

Osnabrück. Schon wieder ein Kunstrekord: Die Sammlung David Rockefellers bringt unfassbare 830 Millionen Dollar. Kunst zieht das ganz große Geld auf sich. Zum Vorteil der Kunst?

Oscar Wilde sagte einmal, er habe einen ganz einfachen Geschmack. Er sei immer nur mit dem Besten zufrieden. David Rockefeller muss wohl ebenso gedacht haben. Sonst hätte er keinen Kunstbestand im Wert von fast einer Milliarde Dollar anhäufen können. Bei der Versteigerung dieser Kollektion wurde der bisherige Rekordhalter nicht einfach wie im Vorbeigehen überholt. Rockefeller überrundete den Modeschöpfer Yves Saint Laurent geradezu. Ein Zeichen?

Leonardos „Salvator„

Sicher, denn auf dem Kunstmarkt haben Rekorde eine immer kürzere Halbwertszeit. Das zeigte zuletzt die Versteigerung des angeblich von Leonardo da Vinci stammenden Gemäldes „Salvator Mundi", das 2017 für sagenhafte 450 Millionen Dollar bei einer Auktion den Besitzer wechselte. Erinnert sich noch jemand daran, dass Willem de Kooning in den achtziger Jahren eine Zeit lang der teuerste lebende Künstler war - mit einem Spitzenerlös von rund 20 Millionen Dollar für ein Gemälde? Aus heutiger Sicht ein fast schon läppischer Betrag.

Viel freies Geld

Kunst zieht das große Geld an. Dieser Trend hat sich beschleunigt. Die in immer kürzeren Abständen erzielten Auktionsrekorde zeigen, wie viel freies Vermögen in der Welt vorhanden ist. Mag sein, dass auch an der Rekordmarke Rockefellers in nicht so ferner Zukunft gekratzt wird. Die Steigerungsspirale der Auktionserlöse dreht sich jedenfalls in rapider Geschwindigkeit weiter. Spitzenkunst funktioniert als weltweit akzeptierte Ersatzwährung. Und sie verbindet sich mit den Superreichen.

Aus der Balance

Ist das gut für die Kunst? Natürlich nicht. Kunstwerke sind immer beides, Objekte des Handels und Medien kultureller Bedeutung. In der letzten Zeit scheint, dass sich die Balance dieser beiden Faktoren zugunsten des Geldes verschiebt. Eine Kunst, die aber nur noch dem Geld folgt, verliert an kultureller Reputation. David Rockefeller hat Kunst offenbar ohnehin nicht gesammelt, er hat sie nur angehäuft. Zu disparat war sein Besitz, um als Sammlung im eigentlichen Sinn gelten zu dürfen. Kunst war für ihn wohl eher luxuriöse Ausstattung. Mehr nicht.