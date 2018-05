Kein Echo Jazz in diesem Jahr. Foto (2017): Axel Heimken Foto: Axel Heimken

Berlin/Hamburg. Noch Ende April hatte der Bundesverband Musikindustrie angekündigt, die Jazz-Preise am 31. Mai in kleinerem Rahmen und ohne TV-Übertragung in Hamburg vergeben zu wollen. Jetzt wurde bekannt, dass die Veranstaltung entfällt.