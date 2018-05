R. Kelly kann nicht mehr mit großer Unterstützung von Spotify rechnen. Foto: Frank Micelotta

New York. Der digitale Musikdienst bietet weiterhin Songs des Sängers und Songschreibers an, will diese aber nicht mehr aktiv bewerben. Hintergrund des Schritts ist eine neue Richtlinie bei Spotify zu Hassinhalten und gewalttätigem Verhalten von Künstlern.