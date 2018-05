Osnabrück. Email, SMS, jetzt ein Blog: Martin Walser schreibt den neuen Medien nach. Sein Thema bleibt. Auch im neuen Roman „Gar alles oder Briefe an eine unbekannte Geliebte“ geht es um das Liebeswerben eines älteren Mannes. Dabei geht es eher übergriffig als korrekt zu. Das Buch als Provokation im Kontext der #MeToo-Debatte?

„Wenn ich nicht aufpasse, habe ich Züge einer negativen Romanfigur": Justus Mall muss sich nicht besonders anstrengen, um diese Ankündigung einzulösen. Der Mann laviert im Stil eines provinziellen Schwerenöters zwischen zwei Partnerinnen, fantasiert hart an der Grenze zur Frauenfeindlichkeit von „Vollmund" und „steilen Brüsten", hält Donald Trump für einen „begrüßbaren Präsidenten". Geht es hier gegen alle Formen der Political Correctness? Martin Walser lässt seinen Helden in seinem neuen Roman „Gar alles oder Briefe an eine unbekannte Geliebte" gegen die von „bravem Anstand (...) diktierte Verurteilungssucht" wettern. Das klingt nach erfrischender Unangepasstheit. Oder nach öder Larmoyanz.

Patt der Gefühle

Justus Mall hat es nicht leicht. Findet er. Der Mann, der sich Mall nennt, steht zwischen Gerda und Silke, zwischen Ehefrau und Geliebter. So weit, so konventionell. Die dritte, imaginierte Frau soll das Patt der Gefühle auflösen helfen. An sie wendet sich der alternde, zwischen „Innigkeit" und „Blütenschwall" peinvoll hin- und hergerissene Liebesleidende. Zwei Menschen zugleich lieben dürfen, die Kommunikation per Brief oder Email - das gab es schon in Walserromanen wie „Statt etwas oder Der letzte Rank" (2017) oder „Das dreizehnte Kapitel" (2012). Nun tippt Justus Mall verzweifelt einen Blog. Er kommuniziert in den schalltoten Raum hinein. Wo er gehört, ja erhört werden möchte, ist niemand. Ein Trauerspiel? Und wie.

In der Sackgasse

Das gilt nicht nur für den Menschen Mall, der „restlose Nähe" möchte, aber nicht einmal zu sich selbst stehen kann („ich bin nicht ich"). Das gilt vor allem für den Roman, der künstlerisch in die Sackgasse führt. Denn die Form des Blogs liefert nichts als den Vorwand für selbstgefälliges Entlastungsgerede. Lebensbeichte, Abrechnung, ein Restchen nur von einer Selbstanalyse, die diesen Namen verdienen würde? Nichts davon. Walsers Held möchte sich als „Hoffnungsmensch", „Klient" oder „Ohnmächtiger" Zuneigung herbeibetteln. Um einen Dialog geht es nicht. Um Liebe, der Walser in seinem Meisterstück „Ein liebender Mann" (2008) so schimmernden Ausdruck zu geben verstand, auch nicht mehr.

#MeToo-Roman?

Justus Mall versteht sich nicht auf Werbung. Die würde ja auch eine Wahl und aufrichtige Passion voraussetzen. Stattdessen zieht sich die Romanfigur darauf zurück, einer als „Weibsattacke" generalisierten Reizüberflutung zu erliegen. Klingt das nach einem Vorwand für jene Grobheiten, auf die Frauen mit der #MeToo-Debatte geantwortet haben? Leider ja. Ausgerechnet in der Pause einer Aufführung von Wagners „Tristan und Isolde" begrapscht der Verwaltungsjurist, der sich Justus Mall nennt, eine junge Frau im Opernfoyer. Diese Frau, Praktikantin bei der Süddeutschen Zeitung, macht aus dem Vorfall einen Medienskandal. Der Mann verliert seinen Job im Ministerium, flüchtet sich in ein Pseudonym und in die Einsamkeit des Blogs.

Trennung per SMS

Mitleid wird der Leser mit diesem „Grapscher der Altherren-Riege" nicht empfinden. Negative Romanfiguren können Sympathie erwecken, ja faszinieren. Justus Mall kann die Rolle des zu Unrecht ebenso wenig abgenommen werden, wie sich dieser Roman als Aufstand gegen Liebes- und Sprechverbote verstehen lässt. Wie gut, dass die im Romantitel adressierte unbekannte Geliebte nicht antworten muss. Was hätte sie auch sagen sollen? Malls Geliebte Silke macht es kurz und trennt sich per SMS. Gut so.