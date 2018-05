Berlin. Waffenhändler verwandeln Tiere in Monster, die Chicago in Schutt und Asche legen – nur einer kann sie stoppen: Dwayne Johnson. Mit „Rampage“ eröffnet die Saison der Sommer-Blockbuster.

Am Donnerstag beginnt die Saison der Sommer-Blockbuster: Dwayne Johnson und eine Riesenaffe retten in „Rampage“ die Welt.

Monster-Gene aus dem All: Wovon erzählt „Rampage“

„Ich kann nicht glauben, dass wir das überlebt haben“, sagt die Genetikerin Dr. Kate Caldwell und klopft sich den Staub ab. Gerade ist sie mit dem Hubschrauber über einem Hochhaus abgestürzt, das seinerseits von mutierten Riesentieren in ein zweites Ground Zero verwandelt wurde. Caldwell ist überrascht; für das Publikum stand der glückliche Ausgang der Havarie nie infrage: Zum einen, weil Dwayne Johnson am Steuerknüppel saß. Zum anderen, weil schon die Prämisse der Katastrophe so unwahrscheinlich ist, dass im Finale keiner mehr groß nachfragt.

Brad Peytons Computerspiel-Verfilmung „Rampage“ erzählt nämlich von Krokodil, einem Wolf und einem Gorilla, die sich in Monster verwandeln – nachdem sie Laborproben eingeatmet haben, die von einer Raumstation heruntergefallen sind. Ein ebenfalls monströses Budget, das sich um die 120 Millionen Dollar bewegen soll, steht dabei für komplexe Computereffekte, den Handlungsverlauf dagegen kennzeichnet eine fröhliche Anspruchslosigkeit, die nur mit diesem Hauptdarsteller funktioniert: Dwayne Johnson spielt einen Primatenforscher und Ex-Soldaten, dessen bester Freund der mutierende Gorilla George ist. Seit er das verwaiste Jungtier vor Wilderern gerettet hat, verbindet die beide eine Männerfreundschaft. Per Zeichensprache können sie sogar kommunizieren, wobei für ihre Themen – genau wie für diesen Film übrigens– exakt vier Gesten reichen: eine für Lachen, eine für Weinen, die Ghettofaust und der Stinkefinger. Der Film zitiert das Monster-Kino von „King Kong“ bis „Godzilla“, ist im Grundton aber humorvoll. (Star Wars, Meg, Jurassic World: Alles über die Blockbuster des kommenden Sommers)





In „Rampage“ ist der Mensch das Monster

Wie beim ersten Riesenaffen der Filmgeschichte ist auch George mehr Opfer als Täter der Geschichte. Als wahre Bestien erweisen sich profitgierige Menschen. In diesem Fall sind es zwei gierige Geschwister, die mit den genmanipulierten Killertieren im Waffengeschäft Kasse machen wollen. Leider verwendet „Rampage“ auf sie viel weniger Mühe als auf die Kreaturen: Der Film nimmt die Wegwerf-Schurken so wenig ernst, dass ihr verdienter Tod am Ende als ungebrochener Witz inszeniert wird. Dass es überhaupt einen guten Antagonisten gibt, verdankt sich der Spiellust von Jeffrey Dean Morgan; „Walking Dead“-Fans kennen ihn als Negan, hier ist er ein Agent, der mit gut gelaunten Cowboy-Sprüchen die eigene Skrupellosigkeit feiert – und in „Rampage“ das einzige bleibt, was man über den Abspann hinaus im Kopf behält.

Ziemlich große Kerle: Dwayne Johnson und sein bester Freund George retten die Welt. Foto: Warner





Tut er‘s? Dwayne Johnson und die Präsidentschaftsgerüchte

So ähnlich wie die genetisch aufgepimpten Tiere legt auch der Körper des Hauptdarstellers die Grenzen des Möglichen neu aus. Eine gewisse Nervosität lösen deshalb die Gerüchte aus, wonach der Ex-Wrestler Dwayne Johnson US-Präsident werden will. Das Geld für eine Kampagne hat er als einer der derzeit bestbezahlten Filmstars schon zusammen; dass er eine Sprache spricht, die wirklich jeder Wähler versteht, beweist sein Film auch. Sogar in China kommt er gut an: Über 50 seiner bislang knapp 400 Millionen Dollar Einspielergebnis hat „Rampage“ dort verdient. Zur Beruhigung: In der „Rolling Stone“-Geschichte, in der Johnson Gedanken über einen Wahlkampf äußert, sagt er auch dies: Dass seit Trump jeder als Präsident antreten kann, heißt nicht, dass es auch jeder tun sollte –vorerst wünscht Johnson sich einen Kandidaten, der was von dem Geschäft versteht. Puhh.

„Rampage“. USA 2018. R: Brad Peytons. D: Dwayne Johnson, Naomie Harris, Jeffrey Dean Morgan. 107 Minuten. Ab 12 Jahren.