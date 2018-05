Osnabrück. Ganz Deutschland zelebriert am Sonntag den Internationalen Museumstag. Währenddessen feiert der Hamburger Hafen am Wochenende ganz groß seinen 829. Geburtstag und in Dortmund findet das Klangvokal Musikfestival zum zehnten Mal statt: Hier sind fünf Kulturtipps für das Wochenende von der Kulturredaktion der Neuen Osnabrücker Zeitung.

Internationaler Museumstag

In ganz Deutschland wird am Sonntag, 13. Mai, zum 41. Mal der Internationale Museumstag unter dem Motto „Netzwerk Museum: Neue Wege, neue Besucher“ begangen. Mit besonderen Vorführungen, Mitmachaktionen oder vielerorts freiem Eintritt soll an diesem Tag auf die thematische Vielfalt der mehr als 6500 Museen in Deutschland aufmerksam gemacht werden. Teilnehmende Museen und das gesamte Programm unter www.museumstag.de.

Hafengeburtstag in Hamburg

Wie jedes Jahr feiert der Hamburger Hafen mit dem größten Hafenfest der Welt seinen mittlerweile 829. Geburtstag. Von Donnerstag bis Sonntag, 10. bis 13. Mai, gibt es ein großes Programm zu Wasser und an Land, darunter Open-Ships, Live-Konzerte und die Hafenmeile. Tickets für die einzelnen Veranstaltungen gibt es unter www.hafengeburtstag.hamburg.

10. Klangvokal Musikfestival Dortmund

Das erste Jubiläum: „Auf Schatzsuche“ ist das Motto des 10. Klangvokal Musikfestivals in Dortmund. Von Freitag, 11. Mai, bis Sonntag, 10. Juni, präsentieren Künstler in 23 Aufführungen internationale Vokalmusik aus 20 Ländern. Eröffnet wird das Festival am Freitag im Konzerthaus mit Francis Poulencs „Gloria“ und Werken von Leonard Bernstein. Karten unter www.klangvokal-dortmund.de.

Premiere von „Acts of Goodness“

Das Junge Schauspiel Hannover feiert am Sonntag, 13. Mai, im Ballhof Eins die Premiere von „Acts of Goodness“. Das Stück ist eine theatrale Studie, zu der Autor und Regisseur Mattias Andersson junge Europäer befragt hat, welchen Stellenwert ihrer Meinung nach die Güte heute hat, und sie in seinem Stück zu Wort kommen lässt. Ergänzt wird das Ganze von Stimmen junger Menschen und Ehrenamtlicher aus Hannover und Umgebung. Tickets unter Tel. 0511/99991111 und tickets.staatstheater-hannover.de.

Gastspiel auf Spanisch

Mit Puppenspiel, Schauspiel und Film spürt Autor und Regisseur Mariano Pensotti mit „Loderndes Leuchten in den Wäldern der Nacht“ den Folgen der Russischen Revolution nach. Das Gastspiel der Grupo Marea aus Buenos Aires wird am Sonntag, 13. Mai, im Grillo-Theater in Essen in spanischer Sprache mit deutschen und englischen Übertiteln präsentiert. Karten unter Tel. 0201/8122200 und theater-essen.eventim-inhouse.de.