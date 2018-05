Wollte er Hotzenplotz wirklich zum Mond schießen?

Osnabrück. Ein geliebter Held kehrt zurück: Die neue Hotzenplotz-Geschichte wird viele Fans begeistern. Die Publikation zeigt aber auch, wie der Hype um eine Kinderbuchfigur geschickt noch einmal inszeniert wird.

Ob Otfried Preußler seinen Räuber Hotzenplotz am liebsten selbst zum Mond geschossen hätte? Vielleicht. Er wurde seine neben der „Kleinen Hexe“ beliebteste Figur nämlich nicht mehr los. Viele kleine und große Leser bedrängten ihn, die Geschichte von dem herrlich wilden Strauchdieb immer weiter zu erzählen. Wie gut, dass er drangeblieben ist. Sonst gäbe es auch jene Geschichte nicht, die nun auf den Buchmarkt kommt. Hier weiterlesen: Er ist wieder da - Neue Geschichte um den Räuber Hotzenplotz.

Ein von Millionen geliebter Held kehrt zurück: Kaum ein anderes Rezept funktioniert bei Büchern wie Filmen so zuverlässig. Der Thienemann-Verlag inszeniert den Fund eines Textchens, das Preußler einst liegen ließ, als literarische Sensation. Wer will es der Verlegerin verdenken? Hotzenplotz lebt in den Köpfen von Millionen Fans ohnehin sein wildes freies Leben. Das Lesepublikum wird ihm mit Wonne auf seinen bislang unbekannten Wegen folgen. Hier weiterlesen: Sieben Messer und ein Federhut - Vor 50 Jahren erschien „Räuber Hotzenplotz“.

Ob der Strauchdieb am Ende wirklich zum Mond fliegt? Der Räuber aus der Welt der Großmutter und die Weltraumtechnik wollen nicht recht zueinander passen. Preußler selbst hat mit dem Mondflug hinter dem Berg gehalten. Vielleicht war es ihm doch nicht so ernst damit, seine geniale Figur zum Mond zu schießen. Eine gute Entscheidung.