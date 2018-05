Osnabrück. Revolution am Theater Osnabrück: Das Thema der Revolution bestimmt den Spielplan der Bühne in der Spielzeit 2018/2019. Das Theater eröffnet die Spielzeit mit Schillers „Wilhelm Tell“ und Beethovens „Fidelio“. Mit einer Gesamtauslastung von 85 Prozent sieht die Theaterleitung ihr Haus auf einem guten Weg.

Ludwig van Beethoven und Friedrich Schiller, sie waren „Hausgötter“des Bürgertums. Ralf Waldschmidt, Intendant des Theaters Osnabrück, bringt deshalb die beiden Klassiker auf die Bühne, um deren Beitrag zu Befreiung der Menschen von Tyrannei neu zu befragen. Nach einer Spielzeit, die mit Werken wie Mozarts „Zauberflöte“ und Lessing s „Nathan“ der Aufklärung und ihren Ideen gewidmet war, wendet sich das Theater in der Spielzeit 2018/2019 dem Thema „Revolution“ zu. Waldschmidt und sein Team eröffnen die neue Saison mit Premieren von Schillers Schauspiel „Wilhelm Tell“ (1. September 2018) und Beethovens einziger Oper „Fidelio“ (29. September 2018). Diese Werke hätten die „Aufbruchsstimmung der bürgerlichen Gesellschaft“ getragen, sagte Waldschmidt bei der Vorstellung des Spielplans. Es sei deshalb wieder an der Zeit, sie neu zu befragen.

Dabei solle es jedoch nicht um eine historische Analyse gehen. „Theater macht Horizonte auf“, begründete der Intendant den weiten historischen Borgen, der mit den Premieren zum Thema „Revolution“ von der Zeit um 1800 bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts geschlagen werden soll. Im Fokus stehen dabei auch die Theaterproduktion „Rosa und Karl - Eine deutsche Revolution“ nach dem Roman „November 1918“ von Alfred Döblin (2. Februar 2019) und die Oper „Tosca“ von Giacomo Puccini (26. Januar 2019).

Kein musealer Erinnerungsraum

„Wir verstehen diese Stücke nicht als musealen Erinnerungsraum“, sagte Schauspieldirektor Dominique Schnizer. Gemeinsam mit dem leitenden Schauspieldramaturgen Jens Peters unterstrich Schnizer die Absicht, die Konzepte von Revolution und neuer Ordnung, die in den genannten Stücken enthalten sind, kritisch befragen zu wollen. Deshalb folgt am Tag nach der „Tell“-Premiere Elfriede Jelinek s „Am Königsweg“, eine Textfläche und Wutrede, die nach der Wahl Donald Trumps den Zerfall einer Welt in Sprachspiele und Bilderrauschen beschreibt. Um die Absurdität von Krieg und militärischen Hierarchien geht es in „Der brave Soldat Schweijk“ nach Jaroslav Hasek, einer Version von David Gieselmann, die am 13. Oktober uraufgeführt wird. Angesichts der aktuellen Verwerfungen in Europa interessiert sich das Theater für Shakespeares „König Lear“ und den Zerfall eines Reiches, dem im Musiktheater ein ähnlicher Zerfallsprozess in Albéric Magnards „Guercoeur“ gegenübersteht. Diese Ausgrabung kommt am 15. Juni ins Theater am Domhof. Doch zurück zu Beethoven: Mit den auch musikalisch revolutionären Elementen der Klaviertranskription von Franz Liszt will sich Mauro de Candia choreografisch auseinandersetzen. Premiere ist am 27. Oktober.

Politisches in den Konzerten

Sogar das Konzertprogramm des Osnabrücker Symphonieorchesters hat Generalmusikdirektor Andreas Hotz politisch ausgerichtet. So stehen Werke verfemter oder gar ermordeter jüdischer Komponisten auf dem Programm, oder ein Abend beschäftigt sich mit dem Kriegsjahr 1918. Gleichzeitig experimentiert Hotz vorsichtig mit Konzertformaten: „Klang_Raum“ erschließt den Europasaal der Osnabrückhalle mit Raummusik von Giovanni Gabrieli bis Charles Ives, und als Höhepunkt wird es 2019 wieder Open-Air-Konzerte auf dem Domvorplatz geben –eines mit dem Pianisten Tzimon Barto, das zweite in Kooperation mit Morgenland Festival Osnabrück.

Gute Auslastung des Theaters

Nach den Worten des kaufmännischen Direktors Matthias Köhn steht die Osnabrücker Bühne bei den Zuschauerzahlen gut da. Die Auslastung liege für das Theater am Domhof bei 83,5 und für das kleinere Emma-Theater bei 91 Prozent. Den Angaben nach schneiden bei der Auslastung die Sparten Musiktheater und Tanz mit jeweils 86 Prozent etwas besser ab als das Schauspiel mit 78 Prozent. Die Gesamtauslastung von 85 Prozent sei „die höchste der letzten Jahre“, unterstrich Intendant Waldschmidt. Vor allem bei den Studierenden seien neue Besucher gewonnen worden, sagte Köhn, der zugleich eine moderate Erhöhung der Preise für Abonnements ankündigte.

Zuschüsse werden vehandelt

Mit hohen Erwartungen sieht die Theaterleitung der Neuverhandlung der Zuschüsse des Landes Niedersachsen für das Osnabrücker Theater entgegen. „Wir erwarten eine deutliche Erhöhung der Landesmittel“, sagte Matthias Köhn. Viele Produktionen des Theaters seien nur noch mit Unterstützung von Stiftungen zu realisieren. Junge Bühnenkünstler verdienten nur rund 2000 Euro brutto im Monat. Die Verteilung der Zuschüsse für Staatstheater und Stadttheater im Bundesland ist immer kritisiert worden. Das Osnabrücker Theater sei als Stadttheater gegenüber den Staatstheatern in Hannover, Braunschweig und Oldenburg benachteiligt, monierten Kritiker immer wieder.