Osnabrück. Bei einer Pressekonferenz hat das Osnabrücker Theater seine Pläne für die Spielzeit 2018/19 vorgestellt.

Die Saison im Osnabrücker Schauspiel startet mit einem gewichtigen Auftakt: am 1. September mit Friedrich Schillers „Wilhelm Tell“, inszeniert von Robert Teufel, am 2. September gefolgt von Elfriede Jelineks „Am Königsweg“ in der Regie von Felicitas Braun. Als Uraufführung ist am 13. Oktober „Der brave Soldat Schweijk“ von David Gieselmann zu erleben, dem er den Roman von Jaroslav Hasek zugrunde legt. Gieselmann ist mit „Herr Kolpert“ bekannt geworden. Am 14. Dezember wird „Nähe“ von Mario Wurmitzer uraufgeführt, mit dem er den 3. Osnabrücker Dramatikerpreis gewonnen hat.

Im Musiktheater beginnt die Saison am 29. September mit der großen Beethoven-Oper „Fidelio“, dirigiert von Generalmusikdirektor Andreas Hotz. Am 26. Januar können sich Puccini-Liebhaber auf „Tosca“ freuen, die auch Hotz musikalisch leitet.

Auch das Tanztheater widmet sich Beethoven, und zwar seiner Neunten. Mauro de Candia wird seine Choreografie am 27. Oktober uraufführen. Als weitere Uraufführung sind drei Stücke von Mary Wigman, Edward Clug und Mauro de Candia vorgesehen. „Bauhaus/Bolero“ geht am 9. Februar über die Bühne.

Eine Uraufführung gibt es auch beim Kinder- und Jugendtheater „Oskar“. Jens Raschkes „Kommt eine Wolke“ eröffnet am 15. September dort die Saison.

Hier die Premierentermine der Spielzeit 2018/19.

Ausführlichers zu den Spielplänen folgt hier im Lauf des Nachmittags.