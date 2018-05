Osnabrück. Haruki Murakami betreibt in seinem zweibändig angelegten Roman „Die Ermordung des Commendatore 2“ kaum Aufklärung seiner rätselhaften Motive, entführt aber mit großer Erzählkraft in die Welt innerer Wahrheiten.

Haruki Murakami erforscht mit zunehmendem Alter und wachsender Inbrunst die großen Lebensrätsel: Inwieweit und wann genau kann man als Mensch dem im Lauf eines Lebens angefüllten Speicher an Informationen und Erfahrungen trauen? Dafür hat er das gewaltige Panorama eines tragischen Künstlerschicksals auf zwei Romanbände ausgebreitet. Was er im ersten Teil spannend, ein bisschen spukig, rätselhaft und leicht surreal – wie immer bei ihm – angelegt hat, löst er im zweiten Band mitnichten auf. Ist es nun schriftstellerisch raffiniert, den Leser bis über den Schluss hinaus auf die Folter zu spannen oder bewegt er sich nah am realen Leben, das selten handfeste Erklärungen liefert, dafür aber viele Ahnungen und Vermutungen? Wohl beides.

Wer wird ermordet?

Wie dem auch sei, der Porträtmaler und Ich-Erzähler Mitte dreißig entpuppt sich als Stellvertreter seines berühmten Kollegen Tomohiko Amado. Der soll als Student in Österreich an einem misslungenen Attentatsversuch auf einen Nazifunktionär beteiligt gewesen und nach Japan deportiert worden sein. Wen ermordet nun eigentlich sein junger Kollege, indem er dem sich geheimnisvoll materialisierenden Commendatore aus einem dramatischen Gemälde Amados das Küchenmesser ins Herz stößt: Den Nazifunktionär, die Idee vom Mord an einem Nazi oder irgendeine Metapher, der Mozart mit der Ermordung des Komturs in seiner Oper „Don Giovanni“ Ausdruck verliehen hat? Murakami lässt das vollkommen im Dunkeln und einmal eingeführte Motive links liegen.

Stattdessen zieht der langjährige Kandidat für den Literaturnobelpreis den Leser tief in eine Art von Bewusstseinsstrom hinein, an dessen Ende Läuterung und Reifung steht. Die dreizehnjährige Marie, die der junge Maler im Auftrag ihres wohl leiblichen Vaters porträtiert, verschwindet unauffindbar und der Maler gelangt auf der Suche nach ihr auf geburtskanalähnlichem Weg in eine Unterwelt, in der gute Erinnerungen und böse Doppelmetaphern über Fortkommen oder Steckenbleiben entscheiden. Seine Helfer dabei sind seine jung verstorbene Schwester und Donna Anna aus dem Bild, eine Metapher also, mit der Künstler Amado seine unausgeführte Schicksalstat tarnte.

Ausflug in die Welt der Träume

Doch irgendwie erzeugen diese zu realem, aber kleinwüchsigem Leben zurückverwandelten Metaphern nicht viel neuen Sinn. Aber es macht viel Lesefreude, ihrem Treiben zuzuschauen, weil Murakami alle Figuren originell, anschaulich und mit feinen Beziehungsfäden untereinander ausstattet. Der mit allen Farbnuancen seiner Erzählkraft ausgestaltete Ausflug in die Welt der Gedanken und Träume führt den bescheidenen Helden zurück zu seiner Frau Yuzu und plädiert für die Kraft des Vertrauens in die inneren Wahrheiten. Wenig Ertrag für großen erzählerischen Aufwand? Stimmt, dennoch zieht das Buch in den Bann.