Osnabrück. Alle wollen die Superhelden sehen: Die Comicverfilmung „Avengers: Infinity War“ bricht an den Kinokassen weltweit alle Rekorde. Nach dem Startwochenende sieht sogar „Star Wars: Das Erwachen der Macht“ alt aus.

Die Milliarde ist nicht mehr weit entfernt und das nach knapp sieben Tagen im Kino: Der Superheldenfilm „Avengers: Infinity War“ von den Filmstudios Marvel und Disney spielt so viel Geld in so kurzer Zeit ein wie kein Film zuvor. Über 800 Millionen Dollar weltweit hat der Actionfilm laut „Boxofficemojo“ bislang eingenommen, dabei ist er gerade einmal knapp eine Woche im Kino. Wie das Magazin „Hollywood Reporter“ schreibt, hat der Film in den USA in fünf Tagen über 300 Millionen Dollar eingespielt und damit den bisherigen Rekord des Disneyfilms „Star Wars: Das Erwachen der Macht“ gebrochen. (Lesen Sie dazu auch unsere Kritik: Ab sofort ist alles egal: „Avengers: Infinity War“)

Kinoexperten erwarten, dass „Avengers: Infinity War“ noch am kommenden Wochenende die magische Marke der eine Milliarde Dollar knacken wird. Und das am zehnten oder elften Tag im Kino – und ohne den chinesischen Kinomarkt. Denn in China kommt der Marvelfilm erst am 11. Mai in die Kinos. Bereits die Vorverkäufe der Kinotickets brachen alle Rekorde: Noch nie zuvor wurden so viele Karten im Vorfeld für einen Film verkauft. Ist „Infinity War“ damit der nächste Kandidat für die Top 3 der erfolgreichsten Filme aller Zeiten? (Weiterlesen: Avengers feiern Geburtstag: 10 Fakten zu „Infinity War“)

Mit den Comicverfilmungen aus dem Hause Marvel fährt der Disney-Konzern einen finanziellen Erfolg nach dem anderen ein. Allein mit dem ersten „Avengers“-Film wurden anderthalb Milliarden Dollar in die Kassen gespült. Damit ist der Film von Joss Whedon zurzeit der fünftfolgreichste Film aller Zeiten. „Avengers 2: Age of Ultron“ landet derzeit auf Platz sieben der weltweit erfolgreichsten Filme aller Zeiten. Ein unerwarteter Hit ist derzeit noch „Black Panther“, der Solofilm um den afrikanischen Superhelden. Er hat bislang über 1,3 Milliarden Dollar weltweit eingespielt und landet damit auf Platz neun der erfolgreichsten Filme aller Zeiten. (Was Nerds und Insider von „Marvel‘s Avengers: Infinity War“ erwarten, lesen Sie hier.)

Auch „Iron Man 3“ war erfolgreich: Mit über 1,2 Milliarden Dollar ist der Film mit Robert Downey Jr. als Tony Stark laut Boxofficemojo auf Platz 14 der weltweit erfolgreichsten Filme. Auf Platz 16 folgt bereits „Captain America: Civil War“. Auch die anderen Filme waren sehr erfolgreich: „Spider-Man: Homecoming“ spielte weltweit über 880 Millionen Dollar ein, „Guardians of the Galaxy Vol. 2“ über 863 Millionen Dollar, „Guardians of the Galaxy“ über 773 Millionen Dollar, „Captain America: The Winter Soldier“ über 714 Millionen Dollar. (Weiterlesen: Was verdient man als Marvel-Star? Paul Bettany alias Vision im Interview)

In Deutschland kam „Avengers: Infinity War“ am 26. April in die Kinos. In dem Film versuchen Iron Man, Captain America, Thor und die übrigen Mitglieder des Superhelden-Teams, die Menschheit vor einem mächtigen Zerstörer aus dem Weltall zu beschützen. Es handelt sich nach „The Avengers“ – zu deutsch „Die Rächer“ – und „Avengers: Age of Ultron“ um den dritten Teil der Reihe. (mit dpa)