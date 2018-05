Hamburg. Ethnologische Sammlungen werden heute kritischer betrachtet als früher. Völkerkundemuseen reagieren darauf mit verändertem Blickwinkel und neuen Ausstellungskonzepten. Prof. Barbara Plankensteiner, seit einem Jahr Direktorin des großen Hamburger Völkerkundemuseums, erklärt im Interview, warum die jüngste Ausstellung „Flow of Forms/Forms of Flow – Designgeschichten zwischen Afrika und Europa“ exemplarisch ist für die Neuausrichtung ihres Hauses.

Frau Plankensteiner, was wollen Sie als Direktorin des Hamburger Völkerkundemuseums anders machen als Ihre Vorgänger?

Das Haus hat sich in den letzten 20 Jahren einen starken Fokus auf sogenannten erlebnisorientierten Ausstellungen gelegt. Das galt in den 90er Jahren als sehr innovativ, hat sich aus unserer jetzigen Perspektive aber ein wenig überlebt. Das Völkerkundemuseum braucht einfach einen neuen Spirit. Wir werden weiterhin große kulturgeschichtliche Ausstellungen machen und uns mit den vorhandenen historischen Sammlungen befassen. Was aber wichtig ist und womit viele deutsche Museen erst seit Kurzem beginnen, ist, Sammlungen historisch zu kontextualisieren und danach zu fragen, wie diese Sammlungen überhaupt entstanden sind. Warum sind sie hierher gekommen, was hat man mit ihnen im 19. Jahrhundert erzählt und für was stehen sie heute – das sind die Fragen, die wir uns stellen müssen.

Gibt es Exponate, die man nicht mehr zeigen kann?

Im Kontext der menschlichen Überreste ist man heute vorsichtiger. Es stellen sich viel mehr ethische Fragen an unsere Sammlungen als früher, weil sich unsere Gesellschaft in vielerlei Hinsicht verändert hat. Die Vorstellungen der Menschen aus den Herkunftskulturen der Objekte davon, wie ihre Kulturen dargestellt werden sollten, müssen viel stärker miteinbezogen werden. Wir wollen in Hamburg auch stärker mit Menschen mit Migrationshintergrund zusammenarbeiten.

Reagiert Ihr Modernisierungsprozess auf Kritik von außen?

Nein, das geschieht aus eigenem Impuls heraus. Wir leben heute in einer pluralen Gesellschaft und Fragen an unsere Sammlungen, an unsere Geschichte, stellen sich anders als früher. In den 70er Jahren waren völkerkundlich e Präsentationen wie eine Reise um die Welt konzipiert. Es ging darum, etwas über andere Kulturen zu erzählen. Das kann man mit unseren Sammlungen nicht leisten. Sie sind fragmentarisch und in einer bestimmten Zeit gesammelt worden, können nicht ganze Kontinente darstellen. Davon sind wir komplett abgekommen, auch davon, in unseren Dauerausstellungen Völker oder Ethnien zu charakterisieren. Deshalb legen wir nun einen viel stärkeren Fokus auf die Objekte, die wir in ihrer ganzen Breite an Bedeutungen erforschen und präsentieren müssen. Wir haben viele Bestände an wertvoller Kunst, aber auch an Alltagsgegenständen, andere erzählen von historischen Techniken. Es gibt Bestände, die als historische Objekte für die jeweilige Herkunftsgesellschaft bedeutend sind und solche für unsere eigene Gesellschaft. Wir haben also viele Perspektiven, mit denen wir auf unsere Sammlungen blicken können, und deshalb nimmt jede Ausstellung einen anderen Blickwinkel ein.

Erwerben Sie noch Gegenstände hinzu?

Ja, wir haben jetzt für die Ausstellung einige Stücke erworben und werden das weiter tun. Nur ein Museum, das weiter sammelt, kann lebendig bleiben. Gegenwartsfragen können wir nur mit neuen Sammlungen abdecken.

Warum ist die neue Designausstellung beispielhaft für die Neuausrichtung, die Sie gerade auf den Weg bringen?

Die Designausstellung richtet den Blick auf die Gegenwart, auf urbane Zentren in Afrika, um nicht nur das Bild ländlicher Lebenswelten oder historischer Kulturen zu vermitteln. Es ist das urbane Bild, das in den Augen vieler Afrikaner ihren Kontinent viel stärker prägt, als wir meinen: Diese unglaublichen Megacities, die Kreativität, die sie prägt, Designer und Kulturschaffende, die international vernetzt arbeiten und sich mit Fragen der Zukunft befassen. Afrofuturismus ist heute ein viel zitierter Begriff, der mit Nachhaltigkeit, mit Umweltproblematiken und mit Recyclingverfahren viele Fragen an Gegenwart und Zukunft stellt.

Warum befasst sich afrikanisches Gegenwartsdesign stark mit gesellschaftlichen Bedingungen?

Auch in Europa gibt es sehr politische Positionen im Gegenwartsdesign. Ein Beispiel ist die Entwicklung des Social Design. Viele Designer arbeiten heute mit Recyclingmethoden und lassen sich von afrikanischen Designern inspirieren, die schon viel früher wertschätzend mit den Ressourcen umgegangen sind. Auch hier gibt es eine unglaubliche Vernetzung zwischen den kreativen Welten.

Haben derart gut vernetzte Designer nicht auch die Chance, neue Industriezweige anzustoßen?

Ja, das geschieht, wenn sie wie der Stardesigner Cheick Diallo aus Mali auf Traditionen des lokalen Handwerks zurückgreifen und daraus ein Design entwickeln, damit man solchen Werkstätten wieder neue Aufträge erteilt und sie international präsent werden lässt. Oder wenn europäische und afrikanischen Designer kooperieren, um Produkte für den Weltmarkt und den afrikanischen Markt herzustellen.

In diesem Jahr steht die Auseinandersetzung mit dem Kolonialismus auf höchster politischer Ebene im Fokus. Profitieren Sie davon auch finanziell?

Es ist eine ganz wichtige Debatte, die auch unsere Häuser trifft und an der wir uns aktiv beteiligen wollen. Ich finde es einen unglaublich spannenden Moment ein Haus zu leiten, weil die Völkerkundemuseen endlich wieder die Aufmerksamkeit erlangen, die ihnen gebührt. Sie spielen eine wichtige Rolle im Kulturleben der Gesellschaft und sind in den letzten Jahrzehnten leider ein bisschen vernachlässigt worden. Die neue Aufmerksamkeit gibt uns Möglichkeiten, an Unterstützung zu gelangen. Weil man verstanden hat, wie wichtig diese Häuser in der Kulturvermittlung sein können und welche wichtige Rolle die Kulturschätze, die wir beherbergen, für die heutige Gesellschaft spielen können. Wir sind die einzigen Institutionen, die Kultur und Kunstgegenstände aus der ganzen Welt in unseren Sammlungen zeigen. Wir müssen viele kritische Fragen an dieses kulturelle Erbe stellen und daher sind die Themen Kolonialismus und Provenienzforschung von großer Relevanz. Dies kann jedoch nicht ohne entsprechende Unterstützung geschehen, weil sie sehr aufwändig und die Dokumentationslage sehr schlecht ist und wir mit den Herkunftsgesellschaften zusammenarbeiten müssen.