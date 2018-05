Nichts als Verrisse für Sean Penns ersten Roman

Osnabrück. Sean Penn erntet für seinen ersten Roman nichts als Verrisse. Macht nichts, finden seine Verleger. Sie machen aus den Peinlichkeiten einen Werbetrick. Eine kluge Idee.

Auch wer ein Buch verreißt, macht es bekannt. Um dieses Dilemma kommt kein Kritiker herum. „Ignoriert Penn“, hat ein Rezensent zu dem literarischen Erstling des Hollywoodstars geschrieben und damit demonstriert, dass er sein Metier nicht durchdacht hat. Wer ignorieren will, der schweigt. Alles andere ist Publicity. So oder so. Hier weiterlesen: Sean Penn erntet nur Verrisse für sein erstes Buch.

Die Vermarkter Sean Penns haben das begriffen. Sie machen aus den Verrissen eine Werbung. Clever ist das und zugleich ein alter Hut. Besser ein Verriss als gar keine Rezension: Diese Regel haben wirklich alle intus, die Theaterstücke aufführen, Kunst zeigen, Bücher publizieren, kurz, alle, die sich irgendwie mit Künsten abgeben. Hier weiterlesen: Sean Penn und sein Interview mit dem Drogenboss.

Sean Penns Verlag macht sich einen einfachen psychologischen Mechanismus zunutze. Die Literaturmanager spekulieren darauf, dass sich viele Menschen gern mit jenen solidarisieren, die angegriffen oder in eine schwächere Position gedrängt werden. Mit Sean Penn trifft es jetzt einen Prominenten. Macht nichts. Die Einhelligkeit der Abqualifizierungen wird das Interesse an seinem Buch wecken. Wetten, dass die Verkaufszahlen demnächst anziehen? Das wäre doch gelacht.