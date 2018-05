Berlin. In José Padilhas „7 Tage in Entebbe“ spielt Daniel Brühl den deutschen Terroristen Wilfried Böse. Wie gut ist die Verfilmung der historischen Geiselnahme?

Bei der Berlinale lief José Padilhas „7 Tage in Entebbe“ außer Konkurrenz. Jetzt kommt der Terrorismus-Thriller mit Daniel Brühl und Rosamunde Pike ins Kino.

Operation Entebbe: Was passierte im Juli 1976 in Uganda?

Im Sommer 1976 bringen deutsche und palästinensische Terroristen eine Air-France-Maschine in ihre Gewalt. Das Flugzeug ist auf dem Weg von Tel Aviv nach Paris. Ausgerechnet Wilfried Böse und Brigitte Kuhlmann von den Revolutionären Zellen übernehmen es, die israelischen von den französischen Geiseln zu trennen: Deutsche Linksextreme, die ihre Gewalt moralisch rechtfertigen, selektieren 30 Jahre nach Auschwitz Juden. Eine Woche verbringen Täter und Opfer auf dem Flughafen im ugandischen Entebbe, bis israelische Spezialkräfte die Geiselnahme in einem Überraschungseingriff beenden.





Entebbe im Film: Von Kinski bis Charles Bronson

Die spektakuläre Befreiungsaktion wird augenblicklich zum Filmstoff: Die amerikanische Produktion „Victory at Entebbe“ (1976) lässt noch im selben Jahr die Stars Burt Lancaster und Anthony Hopkins den Einsatz planen – in den Rollen von Jitzchak Rabin und Schimon Peres, die damals die politischen Entscheidungen trafen. Im israelischen Film „Operation Thunderbolt“ (1977) spielen Israeals Premier und sein Verteidigungsminister sich in Gastauftritten dann sogar selbst; als deutscher Terrorist ist Klaus Kinski zu sehen. Und „Raid on Entebbe“ (1977) macht die Entführung zu einem Fall für Charles Bronson. (Daniel Brühl ist „The Alienist“: Was taugt die neue Netflix-Serie?)

José Padilha: Versöhnliches vom Skandalregisseur

Vierzig Jahre später legt José Padilha eine weitere Version der Geschichte vor. Der Brasilianer ist ein dezidiert politischer Regisseur. Für Netflix hat er in mehren Staffeln das Leben des Drogenbosses Pablo Escobar erzählt; seine aktuelle Serie „The Mechanism“ handelt vom Kampf gegen die Korruption. Die internationale Bekanntheit verdankt Padilha dem Skandalfilm „Tropa de Elite“ (2007), der betont unkritisch Polizeigewalt und Folter in Szene setzte – und auf der Berlinale trotzdem mit dem Goldenen Bären ausgezeichnet wurde.

„Entebbe“ wird nun zu einem Gegenstück des einstigen Gewaltrauschs. Den sich überstürzenden Ereignissen auf Flughafen stellt der Thriller die Strategiegespräche im israelischen Lagezentrum entgegen. Während Regierungschef Rabin (Lior Ashkenazi) zunächst auf Verhandlungen setzt, votiert Verteidigungsminister Peres (Eddie Marsan) vehement für den Eingriff. In einem Schlüsselmoment der Geschichte führt Padilha hier die späteren Friedensnobelpreisträger zusammen. Und auch obwohl in dieser frühen Episode militärisch triumphieren, lässt der Film sie am Ende die Botschaft formulieren: Nicht Gewalt, sondern nur das Gespräch kann den Nahostkonflikt lösen.

Anzeige Anzeige

Daniel Brühl und Rosamunde Pike in „7 Tage in Entebbe“

Auch die übrigen Figuren inszeniert der Film in didaktisch angeordneten Gegensatzpaaren und immer auf eine These hin: Die palästinensischen Entführer verachten ihre deutschen Komplizen als behütete Bürgerskinder, denen die Erfahrung von Unterdrückung fehlt. Auch untereinander nehmen die Deutschen Böse und Kuhlmann eine gegenläufige Entwicklung. Bei ihm wächst die Empathie mit den Opfern, bei ihr die Radikalität. Padilha besetzt die Figuren im internationalen Typecasting mit dem deutschen Star Daniel Brühl und der Britin Rosamunde Pike, deren Intonation für Muttersprachler allerdings ulkig bleibt.

Als geübter Genre-Regisseur lässt Padilha die Geschichte nach den vertrauten Regeln des Politthrillers ablaufen; eingebettet ist sie in einen ungewohnten Rahmen: Immer wieder unterbricht „7 Tage in Entebbe“ die Handlung mit Bildern einer Tanztheater-Inszenierung, die nur lose über Nebenfiguren mit dem Geschehen verknüpft ist. Die Choreografie der Batsheva Dance Company wird dabei zur rahmenden Metapher über das Verhältnis von Freiheit, Leid und Gewalt – deren Vieldeutigkeit der Film selbst allerdings an keiner Stelle einlöst.

„7 Tage in Entebbe“. USA, GB 2017. R: José Padilha. D: Daniel Brühl, Rosamunde Pike, Eddie Marsan, Lior Ashkenazi. 107 Minuten