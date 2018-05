Los Angeles. Die US-Sängerin ist krank. Was genau sie hat, behielt sie für sich. Vorerst kann sie aber nicht auf die Bühne. Sie rechnet aber damit, ab Juni wieder fit zu sein.

Die amerikanische Blues-Rock-Sängerin und Gitarristin Bonnie Raitt (68) hat aus gesundheitlichen Gründen geplante Konzerte mit ihrem Kollegen James Taylor abgesagt. Sie müsse sich einer Operation unterziehen, hieß es am Montag auf der Facebookseite der Sängerin.

Die Prognose für eine völlige Gesundung sei gut. Über die Erkrankung wurde weiter nichts bekannt. Sie rechne fest damit, von Juni an in den USA und von Juli an in Europa beim zweiten Teil der Tournee wieder dabei zu sein, teilte Raitt ihren Fans mit.

Die Tournee mit Taylor sollte am 8. Mai im US-Staat Florida beginnen. Im Juli stehen gemeinsame Konzerte in England, Irland und in Italien an. In London ist auch ein Gastauftritt bei der Abschiedstournee von Paul Simon (76/„Graceland“) geplant, der Mitte Juli in England sein letztes Konzert geben will.

Raitt ist mehrfache Grammy-Preisträgerin. Zu ihren größten Hits zählen „Something to Talk About“, „Thing Called Love“ und „Nick of Time“.