Preis-Wahnsinn, Müll-Wahnsinn: Die Mini-Nutella

Für die einen ist es die süßeste Versuchung, seit es Frühstücksbrötchen gibt, für die anderen nur eine eklige Palmöl-Pampe: Nutella. Meine Kollegin Lea hat an dieser Stelle vor einiger Zeit das hohe Lied auf dieses für sie lebenswichtige Grundnahrungsmittel angestimmt – womöglich hat sie damit ja den Hersteller auf eine geradezu wahnwitzige Vermarktungsidee gebracht: Man kann das Zeug neuerdings nicht nur in den üblichen 450-Gramm-Gläsern kaufen, sondern auch in winzigen 25-Gramm-Portiönchen. Da stehen sie nun im Supermarkt, spielen im Regal Verstecken – und kosten zumindest in einem Fall geschlagene 1,49 Euro. Die Kassiererin lächelt verlegen und schüttelt den Kopf: „Die Leute kaufen das – warum, weiß ich auch nicht.“

26,82 Euro für 450 Gramm

Offenbar leiden wir oder zumindest einige von uns an einer neuen Form von verschwenderischem Wahnsinn, der mit einer besonders gefährlichen Form von Müll-Irrsinn einhergeht. Wir kaufen Kaffee in Kapseln und stören uns nicht daran, dass das Kilo schlappe 80 Euro kostet, und gönnen uns Nutella in Minigläsern für 1,49 Euro. Hochgerechnet auf ein normales 450 Gramm-Glas, bedeutet das einen Preis von 26,82 Euro. Statt 2,79 Euro, für die es sonst zu haben ist.

Aber was beklage ich mich? Ich sollte besser zum Trittbrettfahrer werden und von diesem Trend profitieren. Wenn Sie an dieser Stelle bald nichts mehr von mir lesen, dann habe ich umgesattelt, schneide Frühstücksbrötchen in zehn Scheiben und verkaufe sie für 50 Cent das Stück. Passend zum Nutella mini.

