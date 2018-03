Selbstfindungsdrama: „Call Me By Your Name“ MEC öffnen

Interessieren sich nicht nur für antike Statuen: Elio (Timothée Chalamet, M.) und der Amerikaner Oliver (Armie Hammer, r.). Foto: Sony Pictures

Osnabrück Die sensibel inszenierte und herausragend gespielte Romanadaption „Call Me By Your Name“ um eine heimliche Männerliebe in der italienischen Provinz des Jahres 1983 lebt von beiläufigen Andeutungen einer unsicheren Annäherung. Ein Film wie aus der Zeit gefallen.