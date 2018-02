Berlin. Die Rolling Stones spielen im Sommer wieder in Deutschland. Je ein Konzert in Berlin und Stuttgart sind geplant. Der Kartenvorverkauf startet Ende Februar.

Am 22. Juni tritt die Band im Berliner Olympiastadion auf, am 30. Juni in der Mercedes-Benz Arena in Stuttgart, wie der Veranstalter am Montag mitteilte. Im Gepäck hat die Band um Frontmann Mick Jagger neben den Klassikern wie „Satisfaction“ und „Paint It Black“ wechselnde Hits und Überraschungssongs.

Im September waren 82.000 Besucher zum Auftakt der „No Filter“-Europatour im Hamburger Stadtpark gekommen. 2016 hatten die Stones nach elf Jahren Pause ihr 23. Studio-Album herausgebracht. In „Blue & Lonesome“ kehrte die Band zu ihren Blueswurzeln zurück.