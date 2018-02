„Black Panther“ bleibt ein Riesenhit in Nordamerika MEC öffnen

Nakia (Lupita Nyong'o, l-r), T'Challa/Black Panther (Chadwick Boseman) und Okoye (Danai Gurira) in einer Szene des Films "Black Panther". Foto: Marvel Studios

New York. Bisher war der Februar kein guter Monat für neue Kinohits, aber die Superheldenverfilmung setzt in den USA und Kanada neue Maßstäbe. In den vergangenen Tagen ist dem Film das zweitbeste zweite Wochenende aller Zeiten gelungen.