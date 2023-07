Die Charts sind eine Bestenliste für Musik. Wer mehr Alben verkauft oder öfter im Internet oder im Radio gespielt wird, landet weiter oben in den Charts. „Speak Now (Taylor's Version)“ ist das zwölfte Album von Taylor Swift auf Platz eins. Damit ist sie die erste Frau, die so viele Alben an der Chart-Spitze hatte.



Taylor Swift konnte sogar noch einen zweiten Rekord aufstellen. Denn unter den ersten zehn Alben der Charts sind noch drei weitere von ihr. Damit ist sie auch die erste Frau, die gleichzeitig vier Alben in den Top 10 hat.