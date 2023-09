Ständig wird gewählt und gezählt. Dabei ist nach großen Wahlen doch eigentlich erst mal ein paar Jahre Ruhe. Das stimmt! Aber: In Deutschland wählen die Menschen nicht nur für das gesamte Land, sondern auch in den einzelnen Bundesländern. Davon gibt es 16 Stück. Am 8. Oktober stimmen die Menschen in Bayern und Hessen ab, wer sie in ihrem Bundesland vertreten soll. Hier erklären wir vier wichtige Begriffe, die immer wieder bei solchen Wahlen auftauchen.



Landtag: Hier kommen Politikerinnen und Politiker eines Bundeslandes zusammen, um wichtige Fragen zu besprechen. Der Landtag wird auch Parlament genannt. Er ist also die Vertretung des Volkes in einem Bundesland. Bei den Wahlen entscheidet sich, welche Politikerinnen und Politiker für die nächsten Jahre im Landtag sitzen.



Parteien: Gemeinsam schafft man mehr! Auch deshalb arbeiten die meisten Politikerinnen und Politiker in Parteien zusammen. Davon gibt es in Deutschland jede Menge. Bekannt sind vor allem die CDU und CSU, die SPD, die Grünen, die FDP, die AfD und die Linken. Bei den Wahlen stimmen die Menschen auch für Parteien ab. Manche Parteien treten nur in bestimmten Bundesländern an, so wie die CSU in Bayern.



Ministerpräsident: Der Chef der deutschen Regierung ist der Bundeskanzler. Eine ähnliche Position gibt es auch in den Bundesländern, nur mit anderem Namen. In Bayern und Hessen wird nach den Wahlen ein Ministerpräsident oder eine Ministerpräsidentin gewählt. Momentan heißen die Chefs der Regierungen dort Markus Söder und Boris Rhein.



Abgeordnete: Bei all den wichtigen Themen kann man schnell den Überblick verlieren. Deshalb wählen Menschen Politikerinnen und Politiker, die sie vertreten. Diese Vertreter werden Abgeordnete genannt. Sie entscheiden über Gesetze und besprechen wichtige Probleme. Manche Themen spielen in den Bundesländern eine besondere Rolle, zum Beispiel der Straßenverkehr oder die Bildung an Schulen.