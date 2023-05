Am Sonntag wird im Bundesland Bremen ein neuer Landtag gewählt. Dort nennt sich das Bürgerschaftswahl. Unserer Buchstaben-Liste verrät, was an Bremen besonders ist.



B wie Bürgermeister: Der Bürgermeister der Stadt ist zugleich der Präsident des Bremer Senats, also der Regierung. Das ist zurzeit ein weiteres Bremer B: Andreas Bovenschulte von der SPD. Auch für die Bürgerschaftswahl am Sonntag stehen die Chancen für die SPD gut.



R wie Rathaus: Wenn Besucher der Stadt auf dem Marktplatz stehen, haben sie Grund zum Staunen. Dann das Bremer Rathaus ist ein sehr altes und besonders schönes Gebäude. Darum wurde es sogar als Weltkulturerbe der Menschheit ausgezeichnet. Ein weiteres R ist ebenfalls Kulturerbe und steht direkt vor dem Rathaus: der Roland, ein fünf Meter hoher Wächter aus Stein.



E wie Esel: Das bekannteste Wahrzeichen der Hansestadt sind die Bremer Stadtmusikanten. In dem Märchen der Brüder Grimm geht es um einen Esel, der sich gemeinsam mit einem Hund, einer Katze und einem Hahn nach Bremen aufmacht. Sie wollen dort ein besseres Leben finden. An das Märchen erinnern viele Bilder und Figuren in der Stadt.



M wie Missingsch: „Lass noch mal um den Pudding geh’n.“ Das sagen manche Bremer, wenn sie spazieren gehen wollen. Sie begrüßen sich mit „Moin“ oder „Tach auch“ und rufen „Was‘n Tüünbüdel!“, wenn sie etwas unsinnig finden. Der Bremer Dialekt ist dem Plattdeutschen ähnlich. Genau genommen ist die Sprache aber eine Mischung aus Platt und Hochdeutsch: Sie wird auch Missingsch genannt.



E wie Einwohner: Von den 16 Bundesländern Deutschlands ist Bremen das kleinste. Es besteht nur aus zwei Städten: Bremen und Bremerhaven. Von allen Bundesländern hat Bremen auch die wenigsten Einwohner: 676.000 Leute sind es. Zum Vergleich: Im bevölkerungsreichsten Bundesland Nordrhein-Westfalen leben knapp 18 Millionen.



N wie Nordsee: Die Nordsee macht das kleine Bundesland groß. Denn über den Fluss Weser sind Bremen und Bremerhaven mit dem Meer verbunden. Die Städte bilden zusammen den viertgrößten Seehafen Europas. Jede Menge Schiffe werden hier beladen und entladen.